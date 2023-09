L'avvenimentu di lanciamentu di Wonderlust d'Apple: iPhone 15, AirPods cù USB C, è New Apple Watches

Apple hà da tene u so avvenimentu di lanciamentu di Wonderlust assai attesu chì mostra una gamma di novi prudutti. L'avvenimentu si ferà à 10:30 pm ora indiana in a sede di Apple in Cupertino. Wonderlust, cum'è definitu da u Dizziunariu Urbanu, significa "U desideriu di esse in un statu constantu di meraviglia", chì si allinea cù u scopu di Apple di mantene i so utilizatori maravigliati è sorpresi.

Unu di i punti culminanti di l'avvenimentu serà u lanciu di a nova linea di iPhone, chì include quattru mudelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max. Questi novi iPhones sò previsti per avè una tecnulugia avanzata è un rendimentu migliuratu, risponde à i bisogni di l'amatori di Apple.

In più di l'iPhones, Apple hè ancu previstu di svelà l'Apple Watch Series 9 di a prossima generazione. Tuttavia, ùn ci hè micca menzione di un Apple Watch Ultra o Apple Watch SE quist'annu, chì suggerenu chì l'enfasi serà nantu à u flagship Series 9. mudellu.

Per quelli chì ansiosu di fighjà l'avvenimentu Wonderlust, ci sò parechje opzioni dispunibili. L'utilizatori ponu visità u situ web di Apple è navigà à a pagina di l'avvenimenti Apple per fighjà direttamente u live stream. In alternativa, l'avvenimentu serà ancu trasmessu in a pagina ufficiale di Apple di YouTube, una piattaforma chì a cumpagnia hà utilizatu per l'avvenimenti in diretta streaming per parechji anni.

Un'altra opzione hè di guardà l'avvenimentu attraversu l'app Apple TV, chì si prevede di presentà a lista per l'avvenimentu di lanciamentu di l'iPhone 15, chì furnisce una sperienza perfetta per l'utilizatori.

L'avvenimentu di lanciamentu di Wonderlust d'Apple prumette di purtà novi prudutti è funzioni interessanti à u mercatu. Ch'ella sia l'iPhone 15 assai attesu o l'Apple Watch Series 9 migliuratu, i dilettanti di Apple sò in un trattatu.

