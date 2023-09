Apple presenta Apple Watch Ultra 2 cù aghjurnamenti interni

Apple hà annunziatu pocu tempu u so ultimu smartwatch flagship, l'Apple Watch Ultra 2. Mentre u disignu di l'Ultra 2 resta simili à u so predecessore, i grandi migliuramentu sò stati fatti in u dispusitivu. Impulsatu da S9 SiP d'Apple, cun un mutore neurale di quattru core è un chip di locu U2 ultra-wideband, l'Ultra 2 offre funzioni avanzate cum'è l'elaborazione Siri in u dispositivu è un seguimentu di locu più precisu.

L'Ultra 2 vanta una visualizazione aghjurnata, valutata per 3,000 nits, facendu a visualizazione più luminosa mai vista in un Apple Watch. Apple dichjara chì l'utilizatori ponu aspittà finu à 72 ore di vita di a bateria in modu di bassa putenza. Inoltre, u casu di l'Ultra 2 hè fattu da 95 per centu di titaniu riciclatu, chì riflette l'impegnu di Apple à a sustenibilità.

Mentre chì l'aghjurnamenti di hardware sò degne di nota, l'utilizatori di Apple Watch ponu ancu anticipà cambiamenti significati cù l'intruduzioni di watchOS 10. Questa aghjurnazione porta widgets, icone di l'app redesignate, è novi funzioni di mappatura è ciclismo à l'interfaccia di u watch. L'Ultra 2 introduce ancu una nova faccia di watch, chjamata Modular Ultra, chì utilizeghja u bordu esterno di a visualizazione. Inoltre, un novu gestu di doppia toccu simplifica l'iniziu è a terminazione di e telefonate.

L'Apple Watch Ultra 2 hè dispunibule per pre-ordine à un prezzu di partenza di $ 799 è principià a spedizione u 22 di settembre. L'avvenimentu di lanciamentu, tenutu in Apple Park in Cupertino, hà ancu include l'aghjurnamenti à l'Apple Watch Series 9 è u mudellu SE più assequible.

