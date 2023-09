Presentazione di a nova Apple Watch Series 9

Apple hà presentatu ufficialmente l'Apple Watch Series 9, l'ultima aghjunta à a so linea di smartwatch. Una di e caratteristiche chjave di a Serie 9 hè u novu Apple S9 SiP, chì furnisce miglioramenti significativi in ​​u rendiment è a funziunalità.

U S9 SiP vanta un CPU aghjurnatu, una GPU 30% più veloce, è un mutore neurale 4-core. Queste aghjurnamenti risultanu in una velocità raddoppiata per i travaglii di apprendimentu automaticu, facendu u smartwatch ancu più capace di i so predecessori. U mutore neurale migliuratu permette ancu e richieste di Siri per esse trattate nantu à u dispusitivu stessu, assicurendu operazioni più veloci è più sicure.

Un altru aghjustatu notevuli à a Serie 9 hè u novu chip ultrawide-band. Stu chip permette à l'utilizatori di ping u so iPhone cunnessu è di localizà, simile à cumu funziona un AirTag. Inoltre, a Serie 9 presenta un display chì pò aghjustà i livelli di luminosità, cù un massimu di 2,000 nits è un minimu di 1 nit.

Una di e caratteristiche standout di a Serie 9 hè u gestu di "doppiu tap". Stu gestu permette à l'utilizatori di cuntrullà u buttone primariu in una app tocchendu duie volte u so pollice è u dito indice inseme, facendu più faciule per eseguisce travaglii cumuni cum'è lancià a pila intelligente o risponde à e chjama.

Apple hà ancu svelatu l'Apple Watch Ultra 2, chì sparte parechje di e stesse caratteristiche cum'è a Serie 9, ma offre capacità di visualizazione ancu più brillanti finu à 3,000 nits. L'Ultra 2 include una nova faccia di orologio chjamata Modular Ultra, cuncepita specificamente per l'atleti è i dilettanti di l'outdoor chì necessitanu coordenate GPS, informazioni di elevazione o misurazioni di a prufundità di l'acqua.

L'Apple Watch Series 9 è l'Ultra 2 sò dispunibuli per pre-ordine à partesi d'oghje è seranu lanciati ufficialmente u 22 di settembre. A Series 9 hè prezzu di $ 399, mentri l'Ultra 2 costa $ 799. Apple hà ancu introduttu braccialetti "FineWoven" ecologichi cum'è una opzione per a serie Apple Watch.

Per più dettagli nantu à l'annunzii fatti durante l'eventu Wonderlust d'Apple, verificate u nostru roundup cumpletu.

