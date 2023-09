Apple lancia a serie iPhone 15 è Apple Watch Series 9 à l'eventu Wonderlust

Apple hà finalmente svelatu l'attesa serie iPhone 15 è l'ultima aghjunta à a so linea di smartwatch, l'Apple Watch Series 9, à l'avvenimentu Wonderlust in 2023. L'iPhone 15 hà arrubbatu u spettaculu cù u so designu impressiunanti, funzioni è aghjurnamenti, mentri l'Apple Watch Series 9 hè previstu di guadagnà assai apprezzamentu cum'è u so predecessore, l'Apple Watch Series 8.

L'Apple Watch Series 9 hà ricivutu un aghjurnamentu cù un putente novu chip chì hè previstu di migliurà u rendiment generale. U mudellu precedente hà introduttu funzioni di Cycle Tracking per a salute di e donne, è sta funzione cuntinueghja in a nova serie. Inoltre, Apple hà ancu introduttu l'Apple Watch Ultra 2 premium cù novi aghjunte è funzioni.

U novu Apple Watch Series 9 hè alimentatu da l'ultimu chipset S9, chì furnisce un rendimentu rinfurzatu. Una caratteristica notevule hè l'integrazione Siri + salute, chì permette à l'utilizatori di interagisce cù l'assistente di voce per ricordi è dumande in relazione à a salute, cum'è a verificazione di a freccia cardiaca. Apple hà ancu introduttu una funzione di gestu di doppia toccu cunvene chì permette à l'utilizatori di risponde à e chjama, finisce e chjama, riproduce / mette in pausa a musica, è scorrere i widgets cun un doppiu toccu simplice cù u so pollice è l'indice.

L'Apple Watch Series 9 funziona nantu à u novu WatchOS 10, chì introduce funzioni supplementari è miglioramenti à l'Apple watch. Sicondu Apple, u Watch Series 9 serà dispunibule u mese prossimu è offre una velocità è un rendimentu migliorati cumparatu cù u so predecessore. A versione GPS hè prezzu di $ 399, mentre chì a versione GPS + cellulare costa $ 499.

In generale, l'avvenimentu Wonderlust hà mostratu e caratteristiche eccezziunali è u disignu di a serie iPhone 15 è l'Apple Watch Series 9. Apple cuntinueghja à spinghje e fruntiere cù tecnulugia innovativa, chì furnisce i cunsumatori cù dispositi putenti è ricchi di funzioni.

Fonti: Apple

Definizione:

Chipset: Un chipset hè una cullizzioni di circuiti integrati chì furnisce l'interfacce necessarii è e funziunalità per un dispositivu elettronicu specificu.

WatchOS: WatchOS hè u sistema operatore cuncepitu specificamente per l'Apple Watch, chì furnisce l'interfaccia di u software è e funziunalità per u dispusitivu.

GPU: GPU significa Graphics Processing Unit, rispunsevuli di rende è visualizà gràfiche nantu à i dispositi elettronici.