Apple presenta l'Apple Watch Series 9: più veloce, più intelligente è più sustenibile

Apple hà presentatu ufficialmente u so ultimu wearable, l'Apple Watch Series 9, à l'avvenimentu Wonderlust tenutu in Cupertino. U novu smartwatch hè dotatu di u putente chip S9, chì vanta un aumentu di 60% in a velocità è una GPU 30% più veloce cumparatu cù u so predecessore.

Una di e caratteristiche notevuli di l'Apple Watch Series 9 hè l'intruduzione di WatchOS 10 è a funzione Name Drop. Questa funzione permette à l'utilizatori di sparte infurmazione persunale quandu sò in prossimità di un altru utilizatore cù u stessu dispositivu. Inoltre, l'integrazione di a tecnulugia Ultrawideband aumenta l'interoperabilità cù l'HomePod è aumenta a funziunalità Find My.

A visualizazione di l'Apple Watch Series 9 offre capacità di luminosità impressiunanti, chì varieghja da 2,000 nits à u so massimu à una sola nit à u so minimu. L'intruduzioni di a funzione di salute Siri permette à l'utilizatori di riceve l'aghjurnamenti di salute per via di cumandamenti di voce. Questa funzione hè supportata da u mutore neurale aghjurnatu, chì aumenta a velocità di trascrizzione di u testu di 25% paragunatu à u chip S8.

Un aghjuntu unicu à l'Apple Watch Series 9 hè a funzione Double Tap. Utilizendu stu sistema di input, l'utilizatori ponu eseguisce diverse azzioni cum'è risponde à e chjama o disattivà l'allarmi toccu u dito indice è u pollice inseme. Questa funzione hè pronta per esse dispunibule u mese prossimu.

Allineatu cù l'impegnu di Apple à a sustenibilità, l'Apple Watch Series 9 hè u "primu pruduttu carboniu neutrale" di a cumpagnia. Assicurà stu statutu hè attribuita à l'usu di più cumpunenti riciclati, cumpresu cobalt, imballaggi mejorati, è l'acquistu di crediti di carbone "di alta qualità".

I clienti ponu sceglie trà una gamma di opzioni di culore per a Serie 9, cumprese starlight, silver, midnight, Product Red, è un novu culore rosa. U prezzu di partenza per l'Apple Watch Series 9 hè di $ 399, cù pre-ordini chì cumincianu oghje è spedizioni da u 22 di settembre.

Definizione:

- Chip S9: L'ultimu chip sviluppatu da Apple per i so dispositi purtati, chì furnisce un rendimentu migliuratu.

- Ultrawideband: Una tecnulugia di cumunicazione wireless chì permette u trasferimentu di dati à corta distanza è larga banda trà i dispositi.

- Motore neurale: Un cumpunente di chips d'Apple chì hè specializatu in intelligenza artificiale è attività di apprendimentu automaticu.

Fonti:

- Eventu Apple Wonderlust in Cupertino.