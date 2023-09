Apple annuncia l'Apple Watch Series 9: Cosa hè di novu?

Apple hà svelatu l'ultima iterazione di u so pupulare smartwatch, l'Apple Watch Series 9, durante u so avvenimentu speciale chjamatu "Wonderlust". U novu Apple Watch mantene u listessu disignu cum'è u so predecessore, ma vene cun aghjurnamenti notevuli in quantu à u so processore è sensori.

Una di e migliorie significative in l'Apple Watch Series 9 hè l'intruduzione di u SiP (sistema in un pacchettu) S9. Stu novu processore presenta una GPU è CPU più veloce, chì si traduce in tempi di carica ridotti quandu apre l'applicazioni o riavvia u sistema. L'utilizatori sperimenteranu un rendimentu migliuratu è un funziunamentu più fluidu.

Inoltre, u S9 SiP incorpora una nova versione di u chip ultra-wideband di Apple. Simile à u chip U1, a tecnulugia rinfurzata ultra-wideband furnisce "cunsuscenza spaziale". Questu permette à l'Apple Watch di detectà precisamente u locu di altri dispositi compatibles vicinu. A funziunalità rinfurzata ultra-wideband rinforza a funzione Find My è apre a porta à novi pussibulità.

Mentre l'Apple Watch Series 9 ùn introduce micca novi funzioni di salute, presenta un sensoru di freccia cardiaca rinfurzata per una precisione mejorata. Apple hà ancu aghjustatu un novu giroscopiu chì permette à l'utilizatori di cuntrullà l'orologio cù un gestu di doppia toccu, eliminendu a necessità di toccu u screnu.

Un altru rinfurzà notevuli hè a visualizazione più luminosa di l'Apple Watch Series 9. Cù una luminosità di finu à 2000 nits, a pantalla furnisce visuale brillanti, ancu in u sole di u sole. Quandu ùn hè micca in usu, u display dims à solu 1 nit, cunservà a vita di a bateria.

U novu Apple Watch Series 9 hè dispunibule in versioni 41mm è 45mm, fatti in aluminiu è in acciaio inox. I prezzi per a Serie 9 partenu da $ 399. I pre-ordini per l'Apple Watch Series 9 sò avà aperti, è serà ufficialmente lanciatu in i magazzini u 22 di settembre.

