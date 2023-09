Apple Watch Series 9 è Ultra Set per aghjurnamenti significativi, i rapporti suggerenu

Un rapportu recente da Bloomberg's Mark Gurman hà messu in luce nantu à l'aghjurnamenti anticipati chì venenu à l'Apple Watch Series 9 è à l'Apple Watch Ultra. Mentre chì ci sò stati rumuri limitati chì circundanu a nova linea Apple Watch, u rapportu furnisce più insights in ciò chì aspetta da questi dispositi.

Sicondu u rapportu, ùn ci saranu cambiamenti in quantu à a dimensione o u disignu per ogni mudellu. Tuttavia, i dui dispusitivi presentanu novi materiali è culori, cù un enfasi in l'usu di più materiali riciclati. L'Apple Watch Ultra introduverà ancu una nova opzione di culore neru, cum'è speculatu prima.

Ancu s'è u rapportu ùn entre in un dettagliu estensivu, suggerisce chì i dui mudelli riceveranu miglioramenti in sensori è cumpunenti interni. Questu include una versione mejorata di u sensoru di freccia cardiaca, chì hè assai elogiatu per a so precisione. Inseme à questi aghjurnamenti, ci sò ancu rumuri di efficienza mejorata è precisione di sensori.

Inoltre, i dui dispositi sò rumore di incorpore un novu chip U2 ultra-wideband, chì aumenterà a capacità Find My di i dispositi.

In quantu à u cambiamentu d'Apple da a pelle, u rapportu clarifica chì solu "alcuni" di i so cinturini in pelle seranu discontinuati. Mentre chì ci sò stati rumuri nantu à a transizione d'Apple à un tessulu compositu, ùn hè micca sicuru se stu cambiamentu serà implementatu cumplettamente in u prossimu avvenimentu Apple in settembre.

Mark Gurman, cunnisciutu per i so rappurtazioni precisi nantu à i piani futuri di Apple, hà una forte storia in furnisce infurmazioni affidabili.

