L'Apple Watch Series 8: una grande compra cù un affare Amazon

Apple hè pronta à fà grandi rivelazioni per iPhones, iPads, è Apple Watch in u so avvenimentu "Wanderlust". Mentre Apple tende à caccià rapidamente mudelli più vechji da u so situ, l'Apple Watch Series 8 hè sempre una compra eccellente per quelli chì cercanu di rinfurzà a so rutina di fitness cù diverse app.

Una notizia ancu megliu, Amazon offre attualmente un scontu di 22% nantu à l'Apple Watch Series 8, riducendu u prezzu à solu $ 309.99, un risparmiu di $ 90.

L'Apple Watch Series 8 vene cù funzioni chjave cum'è un tracker GPS, Crash Detection, un sensor di temperatura, è accessu à una app store di terzu. Hè stata lanciata in settembre 2022.

Ancu s'è a Serie 9 hè à l'orizzonte, questu affare hè un modu eccellente per inizià una vita attiva. U Watch Series 8 ùn pò micca offre parechje funzioni supplementari cumparatu cù a Serie 7, ma furnisce ancu benefici cum'è un sensor di temperatura per u seguimentu di l'ovulazione è a rilevazione di crash. Inoltre, cù a prossima liberazione di watchOS 10, l'Apple Watch Series 8 riceverà numerosi miglioramenti è una nova interfaccia d'utilizatore.

Cunsensu di rivisione da LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, è T3 valuta l'Apple Watch Series 8 positivamente. Hè assai cunsigliatu per quelli chì volenu un dispositivu elegante per seguità i passi, l'eserciziu è più, è ancu accede à millaie di app Apple Watch in diverse categurie.

Sè state cunsiderà una compra, tenete in mente chì a Serie 9 pò offre funzioni supplementari. Inoltre, l'Apple Watch Series 8 ùn hè micca cumpatibile cù i telefoni Android. Tuttavia, se vulete un dispositivu affidabile per seguità i vostri scopi di fitness, l'Apple Watch Series 8 hè una opzione eccellente.

Fonti: LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, T3