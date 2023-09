L'app Apple Watch Heart Rate riceve una riprogettazione cù watchOS 10

L'app Heart Rate per Apple Watch hà ricivutu un redesignu significativu cù a liberazione di watchOS 10. Inseme cù un novu aspettu, l'app avà include una nova funzione fresca chì permette à l'utilizatori di visualizà u so core in tempu reale.

watchOS 10 hà purtatu una rivisione maiò à l'esperienza Apple Watch, introducendu una nova interfaccia d'utilizatore di widgets, u seguimentu di l'umore per a salute mentale, novi facci di watch, è versioni rinnuvate di app native cum'è Weather, Stocks, Home, Maps, Messages, World Clock, è Frequenza Cardiaca.

L'applicazioni riprogettate in watchOS 10 furniscenu più infurmazioni in un sguardu è offrenu novi modi per navigà è accede à u cuntenutu rapidamente. L'app di Frequenza Cardiaca hà avà una interfaccia più elegante cumparatu cù u so designu tiled precedente in watchOS 9. L'UI occupa tutta a pantalla è include un effettu ripple chì pulsa cù ogni latu di u core.

Quandu lanciate l'app Frequenza Cardiaca, l'utilizatori vederanu un icona di cori in ombra mentre l'orologio misura u so pulsu attuale. L'icona poi cumencia à pulsà in sincronia cù u battitu di u core di l'utilizatore, chì li permette di visualizà a so freccia cardiaca in tempu reale.

L'app aghjurnata include diverse schermi chì mostranu l'intervallu di freccia cardiaca di ogni ghjornu di l'utilizatore, a freccia di riposu, a freccia di caminata è i ritmi di allenamentu. Questi schermi anu un aspettu più pulitu è ​​​​presentanu i buttoni d'infurmazioni "i" chì furniscenu infurmazioni supplementari nantu à i tassi di riposu è di caminari.

À u fondu di l'app, l'utilizatori ponu truvà i dettagli di a freccia cardiaca per qualsiasi allenamenti chì anu cumpletu durante u ghjornu, cumprese i numeri di ricuperazione cardio.

A nova app Apple Watch Heart Rate hè dispunibule in watchOS 10, chì hè attualmente in beta. Tuttavia, hè impurtante nutà chì una volta chì watchOS 10 hè stallatu, ùn ci hè micca manera di downgrade à watchOS 9.

In generale, a riprogettazione è e novi capacità di l'app Frequenza Cardiaca in watchOS 10 offrenu una sperienza più immersiva è informativa per l'utilizatori di Apple Watch.

Fonti: 9to5Mac