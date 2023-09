iOS 17 d'Apple presenta l'app di tracciamentu di l'emozioni per a salute

L'ultima aghjurnazione di u software di Apple, iOS 17, include una nova funzione chì permette à l'utilizatori di seguità u so umore è l'emozioni ogni ghjornu. L'uttellu, cunnisciutu cum'è "sampling di l'esperienza" in u campu di a ricerca di l'emozioni, hà per scopu di aiutà l'utilizatori à custruisce a cuscenza è a resilienza emotiva.

U strumentu di seguimentu di l'emozioni, dispunibule in l'app Salute d'Apple per iPhone, iPad è Apple Watch, permette à l'utilizatori di registrà i so sentimenti nantu à una scala sliding da "assai sgradevule" à "assai piacevule". L'utilizatori ponu ancu selezziunà da una lista di aggettivi per etichettate i so sentimenti è indicà i fatturi chì anu influinzatu.

A decisione d'Apple di include un strumentu di seguimentu di l'emozioni pò esse guidata da l'industria emergente di rilevazione è ricunniscenza di l'emozioni, chì hè prevista per valerà miliardi di dollari da 2024. Mentre i scientisti sò divisi nantu à se l'emozioni ponu esse inferite accuratamente da i signali di u corpu solu, Apple's L'inclusione di l'autoreportu suggerisce un ricunniscenza di l'impurtanza di l'esperienza subjectiva in capiscenu l'emozioni.

A nova funzione offre dui metudi di rapportu: "emozioni etichettate" per i sentimenti in u mumentu prisente è "umore designatu" per i sentimenti di ogni ghjornu in generale. Mentre a distinzione trà l'emozioni è l'umore ùn hè micca chjaramente definita, offre à l'utilizatori l'abilità di selezziunà diversi frames di tempu è tipi di sentimenti pò aiutà à aumentà a cuscenza di sè stessu è identificà i preghjudizii in a memoria è l'umore.

Ancu s'è u funziunamentu attuale solu captures a dimensione di valenza di u sentimentu (pleasantness versus unpleasantness), i circadori suggerenu chì a misurazione di piacevule, unpleasantness, è livelli d'arousal separatamente furnisce una comprensione più cumpleta di i sentimenti di una persona. A lista iniziale d'Apple di categurie di sentimenti, però, copre una larga gamma di emozioni è hè un bonu puntu di partenza.

A ricerca hà dimustratu chì u monitoraghju è l'etichettatura di i sentimenti ponu rinfurzà a differenziazione emotiva è aiutanu l'individui à affruntà l'angoscia, chì cuntribuiscenu à un megliu funziunamentu psicologicu. Inoltre, studii recenti suggerenu chì i mudelli di fluttuazioni di u mumentu à u mumentu in i sentimenti di ogni ghjornu ponu esse indicativi di prublemi di salute mentale. A grande basa d'utilizatori d'Apple è a storia di a cullaburazione di ricerca offrenu opportunità promettenti per prumove a nostra comprensione è u trattamentu di i disordini di salute mentale cumuni.

Mentre Apple assicura l'utilizatori di e misure di privacy è di sicurità in u locu per prutege i so dati di salute, a nova funzione richiede à l'utilizatori di sparte infurmazioni persunali supplementari. Hè impurtante per l'utilizatori di pisà i benefici potenziali contr'à i risichi è cunsiderà u so livellu di cunfortu cù spartera tali dati.

