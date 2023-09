Apple rilascia l'aghjurnamenti per i sistemi operativi più vechji per risolve u prublema di sicurezza

Apple hà publicatu recentemente l'aghjurnamenti per i so sistemi operativi più vechji, cumprese iOS è iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, è macOS Big Sur 11.7.10. Queste aghjurnamenti anu u scopu di affruntà un prublema di sicurezza è furnisce cumpatibilità cù altri dispositi è accessori.

Mentre Apple generalmente si focalizeghja nantu à i so sistemi operativi di generazione attuale, in ocasioni libera l'aghjurnamenti per i mudelli più vechji chì ùn sò micca capaci di eseguisce l'ultime versioni. Queste aghjurnamenti servenu diversi scopi, cumprese miglioramenti di sicurezza è chì permettenu a cumpatibilità cù i dispositi più novi.

L'aghjurnamenti sò stati presentati un ghjornu prima di l'avvenimentu speciale d'Apple, è l'utilizatori ponu installallu per mezu di i sistemi di aghjurnamentu di i so rispettivi sistemi operativi. Per iOS è iPadOS, l'aghjurnamenti ponu esse truvati in u menù Settings sottu Generale è Software Update.

L'aghjurnamenti iOS 15.7.9 è iPadOS 15.7.9 sò identificati da u numeru di custruzzione 19H365. L'aghjurnamentu di macOS Big Sur 11.7.10 porta u numeru di custruzzione 20G1427, mentre chì macOS Monterey 12.6.9 hè identificatu cum'è build 21G726.

Una di e migliorie chjave in queste aghjurnamenti hè u patch per CVE-2023-41064, una vulnerabilità di sicurità chì puderia permette l'esekzione di codice arbitrariu per mezu di una maghjina maliciosa cù ImageIO. U patch risolve un prublema di overflow di buffer rinfurzendu a gestione di a memoria, rendendu più sicura.

Apple hà ricunnisciutu chì ci sò stati rapporti chì suggerenu sfruttamentu attivu di sta vulnerabilità. A scuperta di CVE-2023-41064 hè creditata à u Citizen Lab à a Munk School di l'Università di Toronto.

