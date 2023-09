L'Apple Watch Ultra 2: aghjurnamenti è funzioni novi

A seconda generazione Apple Watch Ultra hè ghjunta cù parechje aghjurnamenti notevuli. L'orologio presenta un processore più veloce, chì cuntribuisce à una vita di bateria più longa. Inoltre, l'Ultra 2 vanta sensori migliorati per e letture di salute è un novu chip U2 per un seguimentu GPS più precisu.

L'innovativu chip S9 alimenta l'Apple Watch Ultra 2 è introduce un novu gestu chjamatu "doppiu tap", chì rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori è l'accessibilità. Una di e caratteristiche spiccate di l'orologio hè una versione in u dispositivu di Siri chì opera indipindentamente da WiFi, chì permette à l'utilizatori di utilizà cumandamenti di voce in ogni paràmetru.

Simile à a Serie 9, chì hè stata ancu presentata, l'Ultra 2 dimostra l'impegnu di Apple à l'ambiente. L'orologio incorpora un cuntenutu riciclatu aumentatu in u so casu è hè neutru di carbonu. Inoltre, l'Ultra 2 hè cuncepitu cù l'amatori di l'outdoor in mente è hè fattu cù pezzi riciclati.

In quantu à u disignu, l'Ultra 2 mantene a stessa apparenza cum'è u so predecessore, cù una visualizazione avanzata di 49 millimetri. A visualizazione offre una luminosità impressiunanti di 3,000 nits, assicurendu una visibilità chjara ancu sottu u sole direttu. Apple hà ancu introduttu a visualizazione "Modular Ultra", chì si adatta automaticamente à u modu di notte, facendu adattatu sia per u ghjornu sia per a notte.

A vita di a bateria hè un puntu culminante di l'Ultra 2, cù l'orologio capace di finu à 36 ore di usu regulare è un incredibile 72 ore in modu di bassa putenza.

L'Apple Watch Ultra 2 hè dispunibule per pre-ordine da oghje è serà in vendita da u 22 di settembre, cù un prezzu di $ 799.

Fonti:

- Apple

– Mashable