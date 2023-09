Apple abbraccia a carica USB-C in a nova linea di prudutti

Apple hà svelatu recentemente a so ultima linea di prudutti, dimustrendu migliorie à i so smartwatches è telefoni. Mentre chì ci sò parechje funzioni novi impressiunanti, u cambiamentu più significativu hè l'adopzione di carica USB-C. Questa mossa vene cum'è i legislaturi europei anu mandatu chì tutti i dispositi tecnulugichi portatili venduti in u cuntinente devenu avè una carica USB à a fine di l'annu prossimu.

L'aghjunzione di un portu USB-C à l'iconicu iPhone hè una partenza notevule per Apple. A cumpagnia, cunnisciuta per a so innuvazione, hè stata ritardata da altri rivali tecnologichi in questa zona. Tuttavia, invece di creà una versione separata di u dispusitivu per u mercatu europeu, Apple hà sceltu di fà u standard di u portu USB-C in tutti i so smartphones in u mondu sanu.

I cunsumatori anu manifestatu l'entusiasmu per questu cambiamentu versu a carica universale. Parechji apprezzanu a cunvenzione di utilizà u listessu tipu di cable di carica per tutti i so dispositi. Quelli chì viaghjanu spessu u trovanu particularmente benefiziu, postu chì elimina a necessità di portà parechji cables.

Catherine Warren, un imprenditore di media è tecnulugia, accoglie u muvimentu versu a standardizazione, dicendu: "Da u mo puntu di vista, tuttu u standard hè bonu. Questu hè un picculu passu assai pusitivu versu a cumpatibilità chì simu tutti dopu cum'è cunsumatori ".

Gay Gordon-Byrne, u direttore esecutivu di u gruppu di lobby di i cunsumatori a Fundazione Right to Repair, ricunnosce u valore di u mandatu di l'UE, ma resta scetticu di e motivazioni di Apple. Ella suggerisce chì Apple pò pruvà à esagerà l'impurtanza di stu cambiamentu, postu chì sò felici di fà tuttu ciò chì li face bè. Tuttavia, ella vede sempre l'adopzione di a carica USB-C cum'è un sviluppu pusitivu.

