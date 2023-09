Apple presenta un potente chip A17 Pro à l'avvenimentu annuale

Apple hà sorpresu i dilettanti di a tecnulugia svelendu u so primu chip "Pro", l'A17 Pro, durante u so avvenimentu annuale di caduta. Vantendu una dimensione di 3 nanometri, l'A17 Pro hè u siliciu mobile più putente di Apple finu à a data, cù un impressionante 17 miliardi di transistori è un CPU di sei core. Stu novu chip offre miglioramenti significativi in ​​u rendiment cumparatu cù u so predecessore, l'A16.

Sicondu Apple, i dui core di prestazione di l'A17 Pro sò 10 per centu più veloci di l'A16, mentre chì i so quattru core di efficienza furniscenu un rendimentu megliu per watt. Inoltre, a GPU 6-core hè rapportata per esse 20 per centu più veloce chè prima è introduce funzioni grafiche avanzate cum'è u tracciamentu di raghji acceleratu hardware.

E capacità avanzate di l'A17 Pro sò particularmente attraenti per i sviluppatori di ghjoculi. Durante l'avvenimentu, Apple hà annunziatu chì i tituli populari cum'è Resident Evil 4, Resident Evil Village è The Division Resurgence farianu a so strada à l'iPhone, mostrandu u putenziale di ghjocu di stu putente chip.

Qualchidunu pò dumandassi perchè Apple hà sceltu per etichettate stu chip l'A17 Pro. L'especulazione hè chì una versione scalata di stu chip serà impiegata in l'iPhone 16 di l'annu prossimu. Questa decisione strategica dà Apple più flessibilità in u futuru. Piuttostu cà avè à ghjustificà a rimuzione di certe funziunalità in un mudellu menu caru, ponu simpricimenti intruduce un chip ligeramente più lento chì offre sempre un aghjurnamentu da l'A16.

Cumu emergenu più dettagli da l'avvenimentu "Wonderlust" d'Apple, i dilettanti di a tecnulugia anticipanu ansiosamente e pussibulità chì ci aspettanu cù u chip A17 Pro. Hè chjaru chì Apple spinge i limiti di l'innuvazione di u siliciu mobile, aprendu a strada per un rendimentu rinfurzatu è una sperienza d'utilizatore ancu più immersiva.

