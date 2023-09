Apple lanciarà l'iPhone 15 custruitu in India in u ghjornu di u debut di vendita globale

Apple Inc. hà da fà un cambiamentu significativu à a so strategia lanciandu l'iPhone 15 custruitu in l'India u primu ghjornu di vendita, marchendu a prima volta chì un dispositivu assemblatu localmente serà dispunibule u ghjornu di u debut globale. Mentre a maiò parte di l'unità iPhone 15 venenu sempre da a Cina, sta mossa mette in risaltu a capacità di fabricazione crescente di l'India è u sforzu di Apple per diversificà a so produzzione oltre a Cina.

L'iPhone 15 hè previstu di esse presentatu marti, cù vendite chì cumincianu in i ghjorni o settimane dopu à l'avvenimentu. A produzzione di l'iPhone 15 hà iniziatu u mese passatu in una fabbrica in u sudu di u Tamil Nadu, operata da u fornitore Foxconn Technology Group. Ancu se ligeri ritardi ponu accade per via di i colli di buttiglia logistica, l'enfasi di Apple per riduce a distanza trà e so operazioni indiane è cinesi hè evidenti.

L'incentivi di u Primu Ministru Narendra Modi per prumove a fabricazione lucale, cumminati cù a strategia di Apple per riduce a dipendenza da a Cina in mezu à e tensioni cummerciale, anu fattu l'India un mercatu impurtante per i sforzi di diversificazione di Apple. Prima di l'iPhone 14, solu una piccula frazione di a pruduzzione globale di Apple hè stata assemblata in India, cù un ritardu di sei à nove mesi cumparatu cù a produzzione Chine. Tuttavia, u ritardu hè statu riduciutu significativamente, chì permette à Apple di assemblà 7% di i so iPhones in India à a fine di marzu.

L'iPhone 15 hè previstu per esse una aghjurnazione maiò à u dispusitivu, cù migliuramentu di u sistema di càmera in tutta a gamma è i mudelli Pro cun un processore di 3 nanometri aghjurnatu. Questa nova lineup hè cruciale per Apple per rinvià e vendite, postu chì a cumpagnia hà riportatu vendite in calata per trè trimestri consecutivi per via di a debule dumanda di i cunsumatori in i mercati chjave cum'è i Stati Uniti, a Cina è l'Europa.

L'enfasi di Apple in l'India si estende oltre a produzzione, postu chì a cumpagnia hà apertu i so primi negozi di vendita in u paese questu annu. Cù un mercatu in rapida crescita è vendite crescente, l'India hè vista cum'è una opportunità di vendita è una basa di produzzione impurtante per i gadgets Apple à longu andà. Altri fornitori, cum'è Pegatron Corp. è una fabbrica di Wistron Corp., prestu prestu da u Gruppu Tata, sò ancu previsti per assemble l'iPhone 15 in India.

Fonti:

- Hindustan Times

- Bloomberg News