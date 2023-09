Apple hà dichjaratu chì hà cambiatu à u portu di carica USB-C per iPhone 15

Apple hà da cambià u modu di carica di i so prossimi mudelli di iPhones, cù rapporti chì suggerenu chì u prossimu iPhone 15 hà un portu di carica USB-C invece di u portu Lightning utilizatu in mudelli passati. Stu cambiamentu s'applicà à tutti i mudelli iPhone 15. U portu USB-C hè digià utilizatu in altri dispositi Apple cum'è MacBooks è iPads, è ancu in i prudutti tecnulugichi da diverse altre cumpagnie.

Questa mossa di Apple si allinea cù una lege appruvata da u parlamentu di l'Unione Europea, chì impone l'usu di un portu di carica USB-C in tutti i telefunini, tablette è fotocamere venduti in l'UE. L'imprese anu da esse cumpletu cù questu requisitu à a fine di u 2024. I laptops seranu ancu sottumessi à u requisitu USB-C in a UE da 2026.

Apple hè previstu di svelà l'iPhone 15 in u so avvenimentu "Wonderlust" u 12 di settembre. L'iPhones anu sempre cuntatu per una parte significativa di a vendita neta totale di Apple, generendu $ 156.78 miliardi in i primi trè quarti di l'annu fiscal 2023. Tuttavia, questu hè un calatu. di circa 3.7% paragunatu à u listessu periodu in 2022.

U segmentu di l'iPhone di e vendite nete d'Apple in u terzu trimestre di u 2023 era di $ 39.67 miliardi, un calatu di 2.4% cumparatu cù l'annu precedente. U CFO di Apple, Lucas Maestri, hà spressu ottimisimu per u quartu trimestre, aspittendu un rendimentu migliuratu in i segmenti iPhone è Servizi. À u prossimu avvenimentu, Apple pò ancu presentà a novena serie di l'Apple Watch.

