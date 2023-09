Qualcomm firma un accordu cù Apple per i chip 5G finu à u 2026

Qualcomm hà annunziatu chì hà firmatu un accordu cù Apple per furnisce chips 5G finu à almenu 2026. L'accordu estende una relazione di longa durata trà e duie cumpagnie è assicura a pusizione di Qualcomm cum'è u principale disegnatore di chips modem per i dispositi telefunini d'Apple.

L'accordu vene in un momentu quandu Apple face sfidi aumentati in Cina è cerca di rinfurzà e so catene di supply in altrò. Partenariatu cù Qualcomm, Apple assicura un suministru stabile di chips 5G per i so telefoni, malgradu i so piani di sviluppà a so propria tecnulugia modem.

Questu accordu estende u scopu di un precedente accordu di furnimentu di chip firmatu in 2019, chì seguita una longa battaglia legale trà Qualcomm è Apple. Sutta u novu accordu, Qualcomm furnisce chips per i telefunini Apple chì anu da esse liberatu ogni annu finu à u 2026. U valore di l'accordu ùn hè micca statu divulgatu, ma si dice chì hè simile à l'accordu precedente.

Mentre Apple travaglia nantu à a so propria tecnulugia di modem è hà acquistatu l'unità di modem d'Intel in 2019, a cumpagnia ùn hà micca revelatu quantu rapidamente pensa à implementà i so propii chips. Qualcomm stima chì solu un quintu di l'iPhones d'Apple aduprà i so chips da u 2026, ma sta prughjezzione pò esse cunservativa, postu chì e previsioni previ nantu à l'affari di Qualcomm cù Apple anu sottovalutatu a so cullaburazione.

L'accordu riafferma ancu l'accordu di licenza di patente firmatu trà Qualcomm è Apple in 2019, chì deve scade in 2025, ma pò esse allargatu per altri dui anni. Questa cullaburazione hè cruciale per e duie cumpagnie, postu chì permette à Qualcomm di mantene a so pusizioni cum'è un fornitore chjave per Apple mentre Apple beneficia di l'expertise di Qualcomm in u disignu di chip di modem.

