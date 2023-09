Apple hà stabilitu per presentà l'iPhone 15: ciò chì aspetta

U lanciamentu annuale di u produttu assai anticipatu d'Apple hè ghjustu intornu à l'angulu, è tutti l'ochji sò nantu à a presentazione di l'iPhone 15. I rumuri è i rapporti suggerenu chì l'ultima iterazione di u dispositivu emblematicu di Apple vene cun una gamma di funzioni novi, cumprese un Android-like. portu di carica è zoom camera mejoratu. Tuttavia, l'analista avvisanu chì queste aghjunte puderanu cuntribuisce à un prezzu più altu per i cunsumatori.

Sicondu l'analisti di Wedbush Securities, u prezzu per i mudelli iPhone 15 pò esse circa $ 100 più altu ch'è e linee di smartphone precedenti da Apple. Questu marcarà a prima volta in anni chì u giant tech hà aumentatu i so prezzi di l'iPhone. U mudellu di basa, un iPhone 6.1 15-inch cù 128 gigabyte di almacenamiento, puderia principià da $ 899, mentre chì l'iPhone 6.7 Plus di 15-inch più grande puderia cumincià à $ 999. Tuttavia, i cunsumatori puderanu truvà prezzi scontati per mezu di i principali trasportatori di telefoni americani in i mesi dopu à a liberazione.

L'iPhone 15 hè previstu di purtà parechje aghjurnamenti notevuli. L'analisti di Wedbush dichjaranu chì u dispositivu hà un chip bionicu A17 più veloce, una vita di a batteria migliorata, un portu di carica di tipu C, una tecnulugia di càmera rinfurzata è bordi di titaniu. Una di e caratteristiche spiccate hè u teleobiettivo periscopiu nantu à l'iPhone 15 Pro Max, chì aumenta significativamente e capacità di zoom otticu di u telefunu. Cù un zoom otticu 5x-6x, offre u doppiu di u zoom di l'iPhone 14 Pro precedente. Inoltre, l'iPhone 15 hè prubabilmente aduttà un portu di carica USB-C, simili à quelli chì si trovanu in i telefoni smartphones Android.

A decisione di aghjurnà à l'iPhone 15 pò esse sfida, soprattuttu se avete digià un iPhone relativamente novu, cum'è l'iPhone 12 o un mudellu dopu. Olivier Blanchard, direttore di ricerca in a sucietà di ricerca tecnologica The Futurum Group, suggerisce chì a decisione deve dipende da quale tipu di telefuninu utilizate attualmente. Se tenete un mudellu più vechju, u novu chip di l'iPhone 15, funzioni di càmera mejorate è u portu USB-C puderia esse un saltu significativu in avanti. Tuttavia, s'è vo avete un iPhone più recente, a mancanza di avanzamenti groundbreaking pò fà attaccà cù u vostru dispusitivu attuale una scelta raghjone.

Fonti:

- Wedbush Securities

- CBS MoneyWatch