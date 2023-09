Apple hà da rilascià l'iPhone 15 di l'India in u ghjornu di u debut di vendita globale

Apple hà pensatu à lancià l'iPhone 15, chì serà assemblatu in India, in u so ghjornu di debut in vendita globale, secondu fonti familiarizati cù a materia. Mentre a maiò parte di l'unità iPhone 15 seranu sempre prodotte in Cina, sta mossa rapprisenta una partenza significativa da a strategia precedente di Apple di vende principalmente i dispositi fatti in Cina. Mette in risaltu ancu e crescente capacità di produzzione di l'India è significa i sforzi di Apple per riduce a distanza trà e so basa di fabricazione indiana è cinese.

Apple basatu in Cupertino hà iniziatu a produzzione di l'iPhone 15 in una fabbrica in Tamil Nadu, India, u mese passatu. Tuttavia, ligeri ritardi ponu accade per via di colli di bottiglia logistica imprevisti. Apple hà aumentatu a proporzione di iPhones assemblati in India, righjunghjendu u 7% à a fine di marzu. Stu cambiamentu hè u risultatu di l'incentivi finanziarii di u Primu Ministru indianu Narendra Modi per spinta a fabricazione lucale è a necessità di Apple di diversificà a so pruduzzione oltre a Cina in a guerra cummerciale US-Cina.

L'iPhone 15 hè previstu di esse l'aghjurnamentu più significativu di u dispusitivu in trè anni, cù l'aghjurnamenti à u sistema di càmera è un processore di trè nanometri migliuratu in i mudelli Pro. Questa nova linea ghjoca un rolu criticu in a ripresa di e vendite d'Apple, postu chì a cumpagnia hà riportatu vendite in calata per u terzu trimestre consecutivu per via di a debule dumanda di i cunsumatori in i mercati chjave cum'è i Stati Uniti, a Cina è l'Europa.

Apple hà ancu espansione a so prisenza in India, aprendu i so primi magazzini in u paese questu annu. U mercatu indianu hè vistu cum'è una opportunità di vendita è una basa di produzzione impurtante per i gadgets d'Apple à longu andà. In u trimestre à ghjugnu, a vendita di l'iPhone in India hà sperimentatu una crescita di duie cifre, righjunghjendu un novu altu.

Altri fornitori Apple in India, cum'è Pegatron Corp è una fabbrica di Wistron Corp da esse acquistata prestu da Tata Group, sò previsti chì cumincianu ancu à assemble l'iPhone 15.

Fonti: Bloomberg News