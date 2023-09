Apple abbraccia i regolamenti di l'UE cù i porti di carica USB-C in iPhone 15

Apple hà da svelà u so attesu iPhone 15 in u so avvenimentu annuale di lanciamentu di u produttu in i Stati Uniti. U puntu focu di u lanciu di questu annu hè a decisione di a cumpagnia di include porti di carica USB-C invece di u so portu tradiziunale di carica Lightning. Questa mossa vene cum'è u risultatu di e regulazioni di l'Unione Europea chì esigenu chì tutti i telefuni mobili venduti in i so paesi membri avè un portu di carica standardizatu à a fine di u 2024.

U regulamentu di l'UE hà furzatu a manu d'Apple, postu chì a cumpagnia ùn avissi micca vuluntariamente fattu stu cambiamentu altrimenti. Apple hè storicamente cunnisciutu per a so resistenza à i normi di l'industria, cum'è u portu Lightning introduttu in 2012. In ogni casu, a decisione di l'UE hà per scopu di riduce i rifiuti elettronichi è a contaminazione plastica per simplificà a cumpatibilità di u caricatore.

Mentre Apple hè l'ultimu giant tecnulugicu maiò à aduttà u standard USB-C, l'esperti di l'industria aspettanu chì a cumpagnia presenta stu cambiamentu cum'è un passu pusitivu in avanti per l'iPhone è i so utilizatori. A cumpagnia prubabilmente enfatizà i benefici di USB-C, cum'è a carica più veloce è a cumpatibilità universale, durante u so avvenimentu di lanciamentu di u produttu.

In più di u portu di carica USB-C, l'analisti predicenu chì Apple introduverà altre funziunalità novi per invià i cunsumatori è contru à a diminuzione globale di a dumanda di smartphone. E speculazioni includenu una camera periscopiu cù capacità di zoom avanzate, un quadru riprogettatu fattu cù titaniu, è un processore aghjurnatu. L'avvenimentu si ferà à u Steve Jobs Theatre in a sede di Apple in Cupertino, California.

I regulamenti di l'UE nantu à i porti di carica marcanu un cambiamentu significativu in u disignu di u produttu di Apple, postu chì a cumpagnia passa versu un approcciu più standardizatu. Questa mossa si allinea cù l'ughjettu di l'UE di riduce i rifiuti elettronici è prumove a sustenibilità ambientale.

