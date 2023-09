L'Apple Stock Falls mentre a Cina estende l'iPhone Ban

L'azzioni di Apple anu cascatu di 3.4% dopu chì i rapporti sò emersi chì a Cina pensa à allargà a so pruibizione di l'usu di l'iPhones per include l'agenzii è l'imprese sustinuti da u guvernu. Sta nutizia hà suscitatu preoccupazioni annantu à a capacità di Apple di fà affari in a seconda ecunumia più grande di u mondu.

Cina hè un mercatu cruciale per Apple, postu chì u paese hà cuntatu circa 20% di i rivenuti totali di a cumpagnia l'annu passatu. TechInsights stima chì ci era più vendite di iPhone in Cina chè in i Stati Uniti in l'ultimu trimestre. Inoltre, Apple fabrica a maiò parte di i so iPhones in fabbriche cinesi.

A pruibizione di l'usu di l'iPhone puderia avè implicazioni significative per Apple. L'azzioni di a cumpagnia hà sperimentatu a so più grande caduta di ogni ghjornu in più di un mese è hè attualmente u peghju performer in u Dow Jones Industrial Average. Hè nutate ancu chì Apple ghjoca un rolu significativu in l'ecunumia di Pechino.

L'analisti si dumandanu se a pusizione di u guvernu cinese versu Apple hè cambiatu. Nanzu, Apple era percepitu cum'è relativamente sicuru da e restrizioni di u guvernu in Cina per via di a so impurtanza in l'ecunumia lucale. Tuttavia, cù l'espansione di e prohibizioni riportate, sta percepzione hè sfidata.

A decisione di a Cina di pruibisce l'iPhone per i funzionari di u guvernu cintrali hè stata seguita da una estensione di a pruibizione à l'imprese sustinute da u statu, cumprese PetroChina, un giant energeticu. Questa mossa coincide cù a liberazione di un novu smartphone flagship high-end da u fabricatore cinese Huawei, chì hè attualmente investigatu da u guvernu di i Stati Uniti per potenziali violazioni di restrizioni à l'esportazione di semiconduttori.

A nutizia di a pruibizione potenziale di l'iPhone hà avutu ancu un impattu più largu in u settore di a tecnulugia, cù u Nasdaq Composite caduta di circa 1% è u settore di i semiconduttori hà avutu un calatu di più di 2%.

Attualmente, ùn ci hè stata risposta da Apple o u Ministeru di l'Affari Esteri di a Cina in quantu à questi sviluppi.

