AirPods Pro 2 Venite avà cù un casu di carica USB-C

Apple hà annunziatu chì u novu AirPods Pro 2 vene cun un casu di carica USB-C invece di u connettore Lightning. Stu cambiamentu si allinea cù l'adopzione di l'USB-C da Apple cum'è u connettore standard per i so prudutti, cumprese Mac, iPad è Siri Remote.

L'AirPods Pro 2 ùn riceveranu micca aghjurnamenti hardware, ma seranu avà cumpatibili cù a carica USB-C. Questu significa chì l'utilizatori ponu comodamente aduprà u stessu cable per carricà u so Mac, iPad, AirPods è a nova linea iPhone 15. Inoltre, l'AirPods Pro 2 pò esse caricate direttamente da l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max.

Per i clienti chì compranu novi AirPods Pro 2, u casu di carica USB-C serà inclusu in a scatula. Tuttavia, contru à l'aspettattivi iniziali, Apple ùn venderà micca u casu di carica USB-C separatamente.

L'ordine per i novi AirPods Pro 2 cù u casu di carica USB-C ponu avà esse piazzatu, cù spedizioni previste per inizià u 22 di settembre. U prezzu per l'AirPods Pro 2 ferma à $ 249.

In generale, sta aghjurnazione riflette l'impegnu di Apple à standardizà i so prudutti cù u connettore USB-C, chì permette una cunvenzione aumentata è a cumpatibilità trà i dispositi.

Fonti:

- Eventu Apple