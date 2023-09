Apple Launch Event 2023: Aspettativa per l'iPhone 15 Series è più

L'attesu avvenimentu annuale di lanciamentu di Apple, cunnisciutu cum'è "Wonderlust", hà da esse realizatu oghje, è i dilettanti di Apple in u mondu aspettanu impazienti l'inaugurazione di a serie iPhone 15 di prossima generazione, inseme cù altri annunzii eccitanti. U CEO Tim Cook guidà l'eventu à l'iconicu Steve Jobs Theatre in California.

Duranti l'avvenimentu, l'analisti d'Apple furnisceranu insights è opinioni nantu à ciò chì aspetta da l'Apple Launch Event 2023. Ci sarà un analisi approfonditu di e funzioni rumore di l'iPhone 15, cumpresu l'Apple Watch di a prossima generazione è altri accessori eccitanti. L'aghjurnamenti in diretta è i visuali da u Parcu di Cupertino daranu à i telespettatori una visione di l'atmosfera di l'avvenimentu.

Unu di i punti culminanti di l'avvenimentu serà senza dubbitu u lanciu di a serie iPhone 15. I primi rapporti suggerenu chì u mudellu di basa iPhone 15 mantene a dimensione è u pesu simili à u so predecessore, l'iPhone 14. L'iPhone 15 Pro hè previstu di esse un pocu più grossu ma più ligeru di u mudellu precedente. L'iPhone 15 Pro Max, invece, hè prughjettatu per esse più ligeru è ligeramente più sottile cà u so predecessore.

In quantu à u prezzu, hè previstu chì u prezzu di partenza di u mudellu Pro più chjucu ferma à $ 999. Tuttavia, ci saranu miglioramenti à u so rendimentu, cumpresu un aumentu di RAM.

Ci sò ancu rumuri di altre funzioni eccitanti, cum'è a pussibilità di un iPhone 15 Pro più liggeru cù un midframe fattu di Grade 5 Titanium. Inoltre, ci hè speculazione chì a prossima generazione di iPhones puderia passà à i cavi di carica USB-C.

Per fighjà l'avvenimentu di lanciu Apple Wonderlust in diretta, i telespettatori anu parechje opzioni di streaming. L'abbonati di l'Apple TV ponu sintonizà i so dispositi à 10:30 pm, è i non-abbonati ponu fighjà l'avvenimentu nantu à a pagina ufficiale di Apple in YouTube. In alternativa, i telespettatori ponu ancu fighjà l'avvenimentu via i so navigatori web visitendu u situ web Apple.

Dopu à u discorsu principale di u CEO Tim Cook, ci sarà più analisi di a visione è i scopi di Apple, chì furnisce una comprensione cumpleta di a direzzione di a cumpagnia.

