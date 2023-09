Addiu à l'iPhone 13 Mini: Apple lascia u so telefonu più chjucu

Apple hà cessatu l'iPhone 13 Mini, dopu un destinu simili à u so predecessore, l'iPhone 12 Mini. U telefunu più chjucu hè statu eliminatu da a linea di Apple, lascendu spaziu per l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 14, l'iPhone 13 è l'iPhone SE di seconda generazione (2022).

L'iPhone 12 Mini, introduttu in 2020, hà ricevutu recensioni contrastanti. Mentre chì certi, cumpresu u scrittore di questu articulu, eranu fan di a dimensione compacta, assai utilizatori sò stati disappruvati cù a vita di a bateria è u screnu cramped. In u risultatu, Apple hà avutu à riduce a produzzione di l'iPhone 12 Mini da 70 per centu in menu di un annu.

Cù a discontinuazione di l'iPhone 13 Mini, i dilettanti di u picculu schermu anu sempre alcune opzioni. I rivenditori è i trasportatori di terze parti cum'è Amazon offrenu sempre l'iPhone 13 Mini per a compra. Inoltre, ci sò dispunibuli telefoni Android chjuchi decentu, è ancu l'iPhone SE di seconda generazione di budget-friendly, chì presenta una schermu di 4.7-inch, ma manca alcune di e funzioni avanzate truvate in u mudellu Mini discontinued, cum'è e camere duali. MagSafe, 5G ultra-wideband, è Face ID.

Mentre Apple hà decisu di alluntanassi da a produzzione di telefuni più chjuchi, ci sò sempre alternattivi per quelli chì preferanu un dispositivu compactu. L'interruzzione di l'iPhone 13 Mini pò disappointà alcuni, ma ci sò sempre opzioni dispunibili in u mercatu per quelli chì cercanu un telefunu più chjucu.

Definizione:

- iPhone 13 Mini: A versione più chjuca di l'iPhone 13, introduttu da Apple in a so linea di smartphones.

- iPhone SE: Un mudellu iPhone amichevule à u budgetu cù una dimensione di schermu più chjuca, spessu per l'utilizatori chì preferanu i dispositi compatti.

Fonte: Sheena Vasani, The Verge.