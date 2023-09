Ùn ci hè micca un iPad novu previstu da Apple finu à u 2024, secondu l'analista Ming-Chi Kuo

L'analista d'Apple Ming-Chi Kuo hà dichjaratu chì a cumpagnia hè improbabile di liberà i novi mudelli di iPad prima di a fine di u 2024. Questa nutizia pò disappointà quelli chì anu anticipatu un novu annunziu iPad in un futuru vicinu.

Mentre Apple hà realizatu recentemente l'avvenimentu Wonderlust, era focu annantu à l'inaugurazione di novi iPhones, Apple Watches, è possibbilmente AirPods. A speculazione hà suggeritu chì un rinfrescante di l'iPad pò esse in uttrovi, secondu Mark Gurman di Bloomberg. Gurman hà dettu ancu chì un iPad Air aghjurnatu hè previstu prestu, postu chì l'ultimu rinfrescante per stu mudellu hè statu à principiu di 2022. In ogni casu, l'aghjurnamentu più significativu di l'iPad Pro, chì hà da esse chips M3 è schermi OLED, hè stata liberata dopu. annu. L'ultima aghjurnamentu di l'iPad Pro hè accaduta in uttrovi 2022.

Apple ùn hà micca furnitu alcun cumentu ufficiale in quantu à a liberazione di novi iPads.

In più di u ritardu in i novi versioni di l'iPad, Kuo hà infurmatu prima chì a linea MacBook d'Apple dotata di chips M3 ùn saria micca dispunibule quist'annu. Hè pussibule chì Apple possa accoglie un avvenimentu à principiu di 2024 per lancià i novi iPads è Mac inseme, ma questu hè puramente speculativu.

