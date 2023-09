U prossimu avvenimentu di stampa d'Apple: chì pudemu aspittà?

Apple si prepara per u so avvenimentu di stampa assai attesu, chì averà da esse in a sede di a cumpagnia in Cupertino, California. Mentre chì l'avvenimentu annuale di l'iPhone hè tipicamente focu annantu à l'aghjurnamenti incrementali, questu annu Apple hè previstu di presentà a carica USB-C à i so smartphones per a prima volta. Questa mossa seria allineata cù a recente legislazione di l'Unione Europea chì richiede chì tutti i picculi dispositi supportanu a carica USB-C da u 2024.

L'adopzione di a carica USB-C ùn solu simplificà u prucessu di carica in diversi dispositi è marche, ma ancu riduce u numeru di caricatori è cavi chì i cunsumatori anu da cuntrullà. L'analisti credi chì questu cambiamentu hè una disrupzione significativa à u disignu di l'iPhone, ma micca una drammatica.

In più di a carica USB-C, a linea di l'iPhone 15 hè rumore chì presenta a funzione "Dynamic Island", rimpiazzà a tacca in cima di u screnu. I mudelli di l'iPhone 15 Pro è 15 Pro Max più altu sò previsti per avè funzioni novi, cumprese una lente periscopica posteriore per un zoom otticu rinfurzatu è una carcassa di titaniu per un dispositivu più liggeru è più sottile. Questi mudelli sò ancu previsti per esse alimentati da l'ultimu chip A17 d'Apple, chì offre un prucessu più veloce è una vita di bateria più longa.

L'avvenimentu di stampa pò ancu furnisce l'aghjurnamenti nantu à l'auriculare di realtà mista d'Apple, u Vision Pro, chì si mette à lancià in u 2024. Apple puderia stuzzicà e funzioni novi è cullaburazioni per stu pruduttu futuristicu.

Inoltre, Apple hè prubabile di svelà i so ultimi Apple Watches, cumprese l'Apple Watch Series 9, à fiancu à i novi iPhones. A cumpagnia pò ancu mostrà i so AirPods di prossima generazione cù un casu di carica USB-C-compatibile. E date di lanciamentu per i sistemi operativi futuri, cum'è iOS 17, ponu ancu esse annunziate.

Tuttavia, l'avvenimentu ùn hè micca previstu di presentà novi iPads o computer Mac, postu chì l'analista anticipanu quelli annunzii per vene in uttrovi. Inoltre, Apple ùn hè micca previstu di liberà un dispositivu plegable per cumpete cù l'offerte di Samsung è Google.

In riassuntu, u prossimu avvenimentu di stampa d'Apple prumette aghjurnamenti è cambiamenti eccitanti, cù l'intruduzione di a carica USB-C à l'iPhones hè un puntu impurtante. I cunsumatori ponu ancu aspittà cù e funzioni novi in ​​a linea di l'iPhone 15, è ancu scherzi per l'auriculare di realtà mista Vision Pro. L'avvenimentu hè previstu per esse in a sede di Apple è serà trasmessu in diretta in u so situ web.

Fonti:

- Fonte 1 [Link]

- Fonte 2 [Link]