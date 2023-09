iOS 17 Introduce Novità Eccitanti: Modu StandBy, Live Voicemail, è Più

iOS 17, l'ultimu sistema operatore da Apple, hè dispunibule per esse scaricatu publicu u 18 di settembre. Durante l'avvenimentu di lanciamentu di l'iPhone 15 d'Apple, a cumpagnia hà annunziatu l'arrivu di iOS 17, chì hè stata presentata per a prima volta in a Conferenza Mondiale di Sviluppatori (WWDC) in ghjugnu.

L'utilizatori di l'iPhone ponu aspittà una gamma di funzioni novi cù a liberazione di iOS 17. U modu StandBy hè un aghjuntu notevuli, chì permette à l'utilizatori di trasfurmà i so iPhones in un clock di lettu quandu si mette nantu à u so latu. A funzione Live Voicemail porta un serviziu di trascrizione praticu, affissendu una trascrizione in diretta di i messaggi vocali mentre sò stati registrati. L'autocorreczione è a trascrizione di voce anu ancu ricivutu miglioramenti, rinfurzendu l'esperienza d'utilizatore.

Inoltre, Siri pò avà esse attivatu senza avè da dì "hey" prima. Inoltre, iOS 17 introduce una nova app Journal, chì furnisce à l'utilizatori a capacità di creà stickers persunalizabili è di configurà Contatti Poster. A funzione NameDrop permette a spartera di l'infurmazioni di cuntattu faciule via AirDrop riunendu dui dispositi iPhone.

Per l'utilizatori di iPad, a versione full-release di iPadOS 17 serà ancu lanciata u 18 di settembre. Questa aghjurnazione aumenta l'interazzione di u widget è permette à l'utilizatori di persunalizà i so schermi di serratura. I mudelli iPad compatibili includenu l'iPad di 6a generazione, l'iPad mini di 5a generazione, l'iPad Air di 3a generazione, è i mudelli di iPad Pro 2-inch di 12.9a generazione o più tardi.

Tuttavia, hè impurtante nutà chì micca tutte e funzioni di iOS 17 ponu esse dispunibili in ogni paese o regione. Apple cunsiglia à l'utilizatori di verificà u so situ web per infurmazioni specifiche riguardanti a dispunibilità di e funzioni.

In cunclusioni, iOS 17 presenta funzioni novi eccitanti per l'utilizatori di l'iPhone, cum'è u modu StandBy, Live Voicemail, è funziunalità Siri mejorata. A liberazione di iPadOS 17 porta ancu miglioramenti à l'esperienze di l'utilizatori di l'iPad. L'amatori d'Apple ponu aspittà per spiegà sti novi funziunalità è aghjurnamenti quandu i sistemi operativi sò dispunibuli per scaricà.

Fonti:

- Apple (www.apple.com)

- TechRadar (www.techradar.com)