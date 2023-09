Apple annuncia l'iPhone 15 è l'Apple Watch à l'avvenimentu di lanciamentu annuale

Apple hà tenutu u so avvenimentu annuale di lanciamentu di l'iPhone in Apple Park in Cupertino, California, svelendu l'attesu iPhone 15 è iPhone 15 Plus. L'avvenimentu hà ancu mostratu u novu Apple Watch, chì hè fattu cù 95% titaniu.

Un cambiamentu notevuli in a linea di prudutti d'Apple hè u cambiamentu da a pelle cum'è materiale. A cumpagnia hà introduttu parechje bande è culori novi basati in fibra è plastica, chì mostra u so impegnu à aduprà materiali riciclati. Questa mossa marca una partenza da u lanciu originale di Apple Watch in 2014, chì enfatizava a moda è a finitura di lussu cum'è a pelle.

L'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus presentanu avà l'Isula Dinamica, una funzione introdotta in l'iPhone 14 Plus precedente. Questa tecnulugia di visualizazione dinamica hè dispunibule nantu à i mudelli più altu è più bassu di l'iPhone 15.

L'iPhone 15 hè statu svelatu in un video di anteprima, chì mostra i so novi culori: rosa, giallu, verde, turchinu è neru. Tim Cook, CEO di Apple, hà presentatu l'ultima aghjunta à a linea di iPhone.

In quantu à i prezzi, l'Apple Watch Ultra 2 serà prezzu à $ 799, a Serie 9 à $ 399, è a seconda generazione SE à $ 249.

Apple hà ancu rivoluzionatu i so bandi per l'Apple Watch. Cù un focusu nantu à a sustenibilità ambientale, a cumpagnia hà introduttu novi bande di tessuti fini chì sò 100% senza pelle. Apple hà cullaburatu cù a marca di lussu Hermès nantu à quattru bandi novi è hà annunziatu una cullaburazione di a banda cù a marca sportiva Nike.

U puntu culminante di u novu Apple Watch Ultra 2 hè u so chip S9, chì permette a ricerca di precisione attraversu una architettura ultra-wideband di seconda generazione. Si vanta un novu display capaci di 3,000 nits, 72 ore di vita di a bateria, è 95% di titaniu riciclatu.

L'iniziativi ambientali di Apple sò stati ancu evidenziati durante l'avvenimentu. L'ex amministratore di l'Agenzia di Proteczione Ambientale è esecutivu Apple Lisa Jackson hà discututu l'impegnu di a cumpagnia per l'energia pulita è a riduzione di emissioni in a so catena di supply.

In un video nantu à l'iniziativi ambientali di Apple, l'attrice Octavia Spencer hà fattu un cameo cum'è "Mamma Natura", cù Tim Cook è Lisa Jackson.

L'enfasi di Apple in l'intelligenza artificiale hè stata evidenti cù l'intruduzioni di u "motore neurale", un acceleratore AI integratu in i so chips. Sta tecnulugia aumenta e capacità di apprendimentu di a macchina mentre ottimizeghja u cunsumu di energia, mette Apple fora di i cuncurrenti cum'è OpenAI è Google.

Nuvelle funzioni per l'Apple Watch sò state ancu annunziate, cumprese Double Tap, chì permette à l'utilizatori di interagisce cù u dispusitivu usendu u so dito indice è u pollice senza toccu u screnu. A funzione "Trova u mo iPhone" di u Watch hè stata ancu migliurata per furnisce infurmazioni di locu più precise.

In generale, l'avvenimentu annuale di lanciamentu di Apple hà mostratu e so ultime innovazioni in i telefoni intelligenti è i smartwatches, dimustrendu l'impegnu di a cumpagnia per a sustenibilità, l'IA è l'esperienza d'utilizatore.

