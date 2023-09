Apple è AAA Partner per purtà l'assistenza stradale alimentata da satellita à l'iPhone

Apple hà annunziatu una nova cullaburazione cù l'AAA per purtà l'Assistenza stradale satellitare à l'iPhone 15 è l'iPhone 14. Questa funzione si allarga nantu à u SOS d'emergenza esistenti via satellita, chì hè statu introduttu cù l'iPhone 14. Cù stu novu serviziu, l'utilizatori di l'iPhone ponu Avà riceve aiutu per i prublemi di l'auto cum'è un pneumaticu flat o scappatu di gasu quandu sò fora di u telefuninu.

Quandu attivate un novu iPhone 14 o iPhone 15, l'utilizatori riceveranu dui anni di accessu gratuitu à SOS d'emergenza è Assistenza stradale. I servizii furnuti attraversu sta funzione sò coperti in termini di adesione AAA per i membri AAA, o dispunibili nantu à una basa di pagamentu per usu per i non-membri.

Per accede à u serviziu d'Assistenza Stradale, l'utilizatori ponu simpricimenti u testu AAA per aiutu in situazioni d'emergenza cum'è esse chjusu fora di a so vittura o manca di carburante. Questa funzione utilizeghja u testu d'urgenza di Apple via l'opzione satellitare quandu ùn ci hè micca una copertura cellulare o Wi-Fi dispunibule.

Quandu un utilizatore cuntatta l'AAA per assistenza, un brevi questionnaire appariscerà nantu à u screnu per cullà i dettagli essenziali. Questi ditaglii ponu esse trasmessi via satellita à AAA, chì mandarà un missaghju direttu à l'utilizatori è spedite assistenza à u so locu. In ogni casu, hè impurtante nutà chì sta funzione satellitare richiede una linea di vista chjara à u celu, perchè ùn pò micca travaglià in spazii assai boscati o in altre locu cù vedute obstruite.

Mentre Apple ùn hà micca annunziatu u costu per Emergency SOS dopu à i dui anni iniziali, hè un aghjuntu di benvenutu per l'utilizatori di l'iPhone chì ponu truvà bisognu d'assistenza in zoni remoti o situazioni induve i metudi tradiziunali di cumunicazione ùn sò micca dispunibili.

Fonti: Apple, AAA