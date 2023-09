Apple si prepara à svelà u so attesu iPhone 15 durante a so presentazione annuale di i prudutti. U giant tecnulugicu hà sperimentatu una ligera calata di vendite, cù trè trimestri consecutivi di numeri in calata, chì signalanu un'altra pussibili calata in u trimestre attuale. Questu hà risultatu in una calata di u prezzu di l'azzioni di Apple è un arrestu di a so crescita di u valore di u mercatu.

Simile à l'iterazioni precedenti, l'iPhone 15 ùn hè micca previstu di presentà avanzamenti tecnologichi innovatori. Invece, prubabilmente offre migliorie incrementali à i so chips, a batteria è e camere. Tuttavia, un cambiamentu notevuli hè l'adopzione di u standard di cable USB-C, chì Apple prubabilmente introduverà per a carica.

Stu shift à USB-C hè principarmenti guidatu da un mandatu da i regulators European chì chjama à phasing out cables portu Lightning da 2024. Ci hè speculation quantu à Apple hà da implementà stu cambiamentu globally o limità à u mercatu European. Fortunatamente, parechji cunsumatori possedenu digià cavi USB-C per via di u so largu usu in diversi dispositi, facendu a transizione relativamente comoda. I cavi USB-C offrenu ancu una velocità di carica più veloce è trasferimenti di dati cumparatu cù i cavi Lightning, chì ponu esse vistu cum'è un pusitivu per i cunsumatori.

Inoltre, i mudelli di l'iPhone 15 ponu esse riprogettatu, cù un cutout chì cambia a forma nantu à a pantalla di visualizazione chjamata "Isula Dinamica". Stu elementu di disignu hè statu introduttu per a prima volta cù i dispositi Pro è Pro Max di l'annu passatu. Ci sò ancu rumuri di e versioni Pro è Pro Max chì incorporanu un teleobiettivo in stile periscopiu cù un zoom otticu 6x, chì furnisce una sperienza di càmera mejorata per a fotografia di longa distanza.

Cù questi aghjurnamenti, l'analisti predicenu un potenziale aumentu di i prezzi di i mudelli Pro è Pro Max. Questu vene in un momentu chì l'inflazione post-pandemica hà digià un impattu nantu à i bilanci di e famiglie, testendu a vuluntà di i cunsumatori à pagà per i dispositi premium.

A parte di i novi iPhones, Apple hè ancu previstu di svelà i so ultimi smartwatches è u prossimu sistema operatore iOS 17. iOS 17 introducerà funzioni cum'è e trascrizioni in tempu reale di e chjama senza risposta, chì permettenu à l'utilizatori di decide di risponde à a chjama prima chì u voicemail hè registratu.

In generale, a liberazione di l'iPhone 15 d'Apple hè assai anticipata, ancu cù l'assenza di grandi avanzamenti tecnologichi. L'adopzione di cavi USB-C, migliure di càmera, è l'aghjurnamenti di u software sò previsti per attirà i cunsumatori è guidà a vendita.

Fonti:

- Articulu d'origine: [Aggiungi u nome d'origine è l'URL]

- Definizione USB-C: [Add Source Name and Definition]

- Definizione di u portu Lightning: [Aggiungi u nome di a fonte è a definizione]