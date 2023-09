L'Apple iPhone 15 Series: Aumentu di u prezzu potenziale

L'imminente lanciamentu di a serie Apple iPhone 15 hè anticipatu da i dilettanti di a tecnulugia, cù a liberazione prevista per u 12 di settembre di u 2023. Mentre l'avvenimentu di lanciamentu si avvicina, numerosi fughe è rumuri nantu à e specs, funziunalità è prezzu di u novu iPhone sò apparsu. . Tuttavia, u tema chì hà suscitatu u più dibattitu hè u prezzu potenziale di a serie iPhone 15.

Sicondu diverse filtrazioni, ci hè a pussibilità di un aumentu di prezzu significativu questu annu, in particulare per a versione iPhone 15 Pro. L'analista Apple Dan Ives in Wedbush hà suggeritu chì l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max puderanu vede un aumentu di u prezzu di $ 100 cumparatu cù i so predecessori. Mentre sta speculazione hè ancu esse cunfirmata da Apple, ùn hè micca a prima volta chì a pussibilità di un aumentu di u prezzu hè stata risuscitata.

Durante una chjama trimestrale di earnings, u CEO di Apple, Tim Cook, hà ricunnisciutu chì i clienti sò disposti à investisce più per ottene u megliu chì ponu permette in a categuria di smartphone. Questu allinea cù a storia d'Apple di l'introduzione di migliorie è innuvazioni cù ogni nova versione di l'iPhone. E versioni Pro sò previste avè aghjurnamenti significativi, chì ponu ghjustificà l'aumentu di u prezzu potenziale per i futuri cumpratori.

Per mette questu in perspettiva, u prezzu di partenza di u mudellu iPhone 14 Pro era $ 999, mentre chì l'iPhone 14 Pro Max hà cuminciatu à $ 1,099. Queste cifre furniscenu una basa per a stima di u prezzu potenziale di a serie iPhone 15 Pro.

Inoltre, l'analisti di u mercatu speculanu chì u ciculu di aghjurnamentu prolongatu pò esse un altru fattore di mutore daretu à u potenziale aumentu di u prezzu. Cù più di 1.2 miliardi di pruprietarii di iPhone in u mondu chì ùn anu micca aghjurnatu i so dispositi in quattru anni o più, a liberazione di a serie iPhone 15 puderia esse un mutivu convincente per elli à investisce in mudelli più novi.

Mentre aspittemu ansiosi a liberazione ufficiale di a serie iPhone 15, l'avvenimentu Apple u 12 di settembre di u 2023, ci darà tutti i dettagli, cumpresi i prezzi esatti, e specificazioni, e caratteristiche è u disignu di i novi iPhones. Stay tuned to find which Apple has in store for its last flagship devices.

Fonti:

- L'analista Apple Dan Ives à Wedbush (Via 9To5Mac)

- Chjama trimestrale di i profitti di u CEO di Apple, Tim Cook