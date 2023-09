Apple presenta eccitanti aghjurnamenti è potenziali aumenti di prezzu per iPhone 15 Pro è Pro Max

Apple hè pronta à revelà a so ultima linea di prudutti à u prossimu avvenimentu "Wonderlust", cun l'attesu iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max. À fiancu à questi novi smartphones, i cunsumatori ponu aspittà di vede Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, novi AirPods Pro, è più. Tuttavia, sò i cambiamenti chì Apple hà in magazzinu per i novi mudelli di iPhone chì anu captu l'attenzione di tutti, in particulare l'aumentu potenziale di u prezzu.

Unu di i mutivi principali per l'aumentu di u prezzu di l'iPhone 15 Pro è Pro Max hè l'intruduzione di eccitanti aghjurnamenti. Apple hà piani ambiziosi per a linea di l'iPhone 15, cumpresu u cambiamentu da Lightning à USB-C, supportu per a ricarica wireless Qi 2, un buttone mute programabile cù una funzione di buttone Action in i mudelli Pro, frà altre caratteristiche.

Un rapportu recente da Digitimes suggerisce chì a serie iPhone 15 Pro puderia ancu vede un aumentu di prezzu significativu per via di dui grandi aghjurnamenti. Prima, Apple cunsidereghja un cambiamentu da l'acciaio inossidabile à u chassis di titaniu, chì puderia aumentà i costi di produzzione. In siconda, u mudellu Pro Max puderia esse esclusivamente un aghjurnamentu di lenti di periscopiu, chì permette un zoom otticu 5-6x, cù alcune fonti chì speculanu ancu a capacità di zoom otticu 10x.

In quantu à i prezzi, l'iPhone 15 Pro è Pro Max puderanu diventà i mudelli iPhone più caru finu à a data. L'aghjunzione di a nova camera di zoom otticu puderia aumentà u prezzu di u Pro Max da $ 200. Sicondu Forbes, a ripartizione di u prezzu prughjettata per a linea iPhone 15 hè a siguenti: iPhone 15 da $ 799, iPhone 15 Plus da $ 899, iPhone 15 Pro da $ 1,099, è iPhone 15 Pro Max da $ 1,299.

A decisione d'Apple di implementà questi cambiamenti hè crede esse una mossa strategica per equilibrà a dumanda in i so mudelli iPhone. In u ciculu precedente, i mudelli Pro è Pro Max anu più vendutu i mudelli standard di iPhone è Plus per una piccula differenza di prezzu. Aumentendu a distanza di prezzu trà i mudelli Pro è micca Pro, Apple hà u scopu di equalizà a dumanda è sustene a so catena di supply. In cunseguenza, l'iPhone 15 Pro custarà quasi $ 300 di più cà l'iPhone 15 standard, mentre chì l'iPhone 15 Pro Max costarà circa $ 400 di più cà l'iPhone 14 Plus.

Queste differenze di prezzu ponu fà chì i potenziali upgraders pensanu duie volte, ma Apple cerca di aumentà u so prezzu mediu di vendita per cumpensà a decadenza generale in u mercatu di smartphone. Resta da vede s'ellu l'aghjurnamenti è l'aumentu di i prezzi sò ghjustificati è se i cunsumatori cunsidereranu i novi iPhones valenu l'investimentu. L'eventu Apple hè prevista per u 12 di settembre.

