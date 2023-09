Cume Fighjate l'Evenimentu Keynote di Settembre di Apple

L'amatori di a tecnulugia in u mondu sanu anu anticipatu ansiosu u prossimu avvenimentu principale di settembre di Apple. Per furtuna, pudete unisce à l'eccitazione streaming live l'avvenimentu in linea. Eccu una guida nantu à cumu guardà l'avvenimentu assai attesu:

1. Visita u situ ufficiali d'Apple: principià per navigà à u situ ufficiali di Apple. In a sezione "Apple Events", truverete un live stream di l'avvenimentu. Basta à cliccà nantu à u ligame per accede à u flussu è gode di l'avvenimentu principale in tempu reale.

2. Verificate u Canale YouTube d'Apple: Apple serà ancu in diretta streaming l'avvenimentu in u so canali YouTube. Se preferite fighjà attraversu YouTube, visitate u canali è assicuratevi di attivà e notificazioni per ùn mancate micca l'aghjurnamenti.

3. Aduprà u App Apple TV: Sè vo avete un Apple TV, vi ponu accede à u live stream attraversu l 'app Apple TV. Aprite l'app è cercate u live stream di l'avvenimentu. Questu vi permetterà di fighjà l'avvenimentu principale da u cunfortu di u vostru salottu nantu à una schermu più grande.

Dopu à sti passi semprici, pudete sintonizà l'avvenimentu di Apple in settembre induve site. Mantene à ghjornu cù l'ultimi annunzii di i prudutti, l'avanzamenti tecnologichi è e nutizie eccitanti da Apple.

Definizione:

- Eventu Keynote: Una presentazione o annunziu da Apple chì mostra novi prudutti, aghjurnamenti di software è tecnulugia innovativa.

- Live Stream: A trasmissione di un avvenimentu in tempu reale nantu à Internet, chì permette à i telespettatori di fighjà l'avvenimentu cum'è succede.

Fonti:

- U situ ufficiale di Apple

- U Canale YouTube di Apple

- App Apple TV