ISULA DINAMICA E CCAMERA 48MP ASPETTATA IN IPHONE 15 E IPHONE 15 PLUS

Sicondu i rapporti, Apple hà pensatu à presentà alcune di e funzioni principali di l'iPhone 14 Pro à i so futuri mudelli iPhone 15 è iPhone 15 Plus. Queste caratteristiche includenu u sistema di càmera frontale Dynamic Island è a camera posteriore 48MP.

L'Isula Dinamica hè un cutout in forma di pillola chì accoglie a camera frontale è i sensori Face ID. Si dice chì hè più chjuca di a tacca attuale truvata in i mudelli iPhone, chì furnisce l'utilizatori cù più spaziu di schermu. Questa funzione hè stata prima introdutta cù l'iPhone 14 Pro è l'iPhone 14 Pro Max.

Inseme à l'Isula Dinamica, l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus sò ancu previsti per riceve un aghjurnamentu à a camera posteriore. A camera posteriore 48MP offre una fotografia di poca luce mejorata è più dettagli in l'imaghjini, superendu l'attuale camera posteriore 12MP in mudelli iPhone esistenti.

In più di sti miglioramenti di a camera, l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus sò previsti per presentà un chip A16 Bionic più veloce. Tuttavia, i rapporti suggerenu chì Apple riservarà u novu processore A17 Bionic per l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max. Hè ancu previstu chì i mudelli iPhone 15 non-pro ùn includeranu micca a visualizazione ProMotion, una schermu di freccia di rinfrescante più altu chì aumenta u scrolling è l'animazioni.

In generale, l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus sò pronti à esse aghjurnamenti significativi annantu à i mudelli iPhone attuali. Cù prestazioni, fotocamere è funzioni migliorate, questi novi mudelli offrenu à l'utilizatori una sperienza di smartphone mejorata. Hè rumore chì l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus seranu dispunibili à a vendita u 22 di settembre.

Fonti:

- Mark Gurman di Bloomberg