Apple iPhone 14 Pro dispunibule cù un scontu massivu prima di u lanciu di l'iPhone 15 Pro

L'Apple iPhone 14 Pro sarà prestu sguassatu da l'Apple Store mentre Apple si prepara à lancià u so novu flagship, l'iPhone 15 Pro. Tuttavia, prima di a so uscita ufficiale, l'iPhone 14 Pro hè attualmente dispunibule cù un scontu significativu nantu à Flipkart.

Originariamente lanciatu l'annu passatu cù un prezzu di partenza di Rs 1,29,900, l'iPhone 14 Pro hè avà listatu in Flipkart per Rs 1,19,999 dopu un scontu di Rs 9,901. Inoltre, Flipkart offre finu à Rs 36,100 off in cambiu di u vostru vechju smartphone, purtendu u prezzu à Rs 83,899. I clienti ponu ancu prufittà di un sconto di 3,000 Rs extra nantu à e transazzioni di carte di creditu HDFC Bank è carte di debitu EMI. Questu porta u prezzu finale di l'iPhone 14 Pro à Rs 80,899 dopu un scontu massivu di Rs 49,001.

L'iPhone 14 Pro si distingue cum'è u primu telefunu "senza notchless" di Apple, grazia à a so innovativa funzione Dynamic Island. Hè dotatu di u putente chip A16 Bionic, assicurendu un rendimentu liscio è efficiente. U dispusitivu hà una nova configurazione di camera tripla da 48MP, catturando immagini stupendenti cù dettagli incredibili. L'iPhone 14 Pro vanta un Display Super Retina XDR di 6.1-inch è presenta una camera frontale di 12MP per selfie di alta qualità.

A pupularità di l'iPhone 14 Pro hà fattu un dispositivu assai ricercatu, spessu vendutu in piattaforme di e-commerce populari cum'è Flipkart è Amazon. U mudellu d'almacenamiento di basa, in particulare, hè statu in alta dumanda.

Mentre Apple si prepara per u lanciu di l'iPhone 15 Pro, i cunsumatori anu l'uppurtunità di cumprà l'iPhone 14 Pro à un scontu considerableu. Cù u so design senza tacche, chip putente è una configurazione di càmera impressiunanti, l'iPhone 14 Pro resta una scelta maiò per i dilettanti di a tecnulugia.

