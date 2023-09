Apple Glasgow Store righjunghji l'accordu di pagamentu dopu l'unione

A tenda Apple in Glasgow, Scozia, hà ottinutu un accordu di pagamentu cù a cumpagnia dopu a so sindacalizazione. In u Novembre, l'impiegati di a tenda anu vutatu in favore di avè u sindicatu britannicu GMB chì li rapprisenta. L'Apple Retail Workers Union hà annunziatu chì u persunale hà rifiutatu u mudellu di pagamentu d'Apple è invece hà assicuratu l'aumentu di pagamentu minimu è a compensazione per tutti i membri. Inoltre, a maiuranza di u persunale beneficerà di una paga migliurata, cù parechji ricevenu un aumentu di 7%.

I negoziati di successu mette in risaltu i benefici di avè un sindicatu, secondu l'Apple Retail Workers Union. Puderanu fà u mudellu di pagamentu d'Apple più ghjustu è menu dipende da metriche arbitrarie. U magazinu Apple Glasgow hè diventatu u primu in u Regnu Unitu à unionisà è formalizzà u so statutu di stabilimentu sindicatu ricunnisciutu in u frivaru, dopu avè righjuntu un accordu cù Apple.

Hè da nutà chì Apple hà storicamente oppostu à a furmazione di sindicati in i so magazzini di vendita. U Cunsigliu Naziunale di Relazioni di u travagliu in i Stati Uniti hà ancu trovu a cumpagnia culpèvule di attività anti-sindicali illegali. A decisione di sindicatu in a tenda Apple Glasgow hè stata guidata da preoccupazioni per i prublemi ignorati di pagamentu è di e cundizioni di travagliu. L'impiegati anu sentitu chì e so lagnanze sò state ignorate, cù un membru di u persunale chì sprime a so disillusione paragunendu l'attu di segnalazione di prublemi à "scrivite una lettera à Santa".

