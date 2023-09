Apple hà da presentà l'iPhone 15 cù aghjurnamenti incrementali è carica USB-C

Apple si prepara à a so vitrina annuale di produttu induve si prevede di svelà a prossima generazione di iPhones. L'avvenimentu vene in un mumentu chì a cumpagnia hè affruntata da una ligera calata di vendite, risultatu in una calata di u so prezzu di azioni. Malgradu questu, Apple cerca di invià i cunsumatori cù avanzamenti incrementali in a so linea iPhone 15, chì hè prubabile di include mudelli basi è versioni premium.

I mudelli di l'iPhone 15 sò previsti per avè miglioramenti in chips, batteria è fotocamere. I mudelli basi ponu ancu riceve un redesignu chì incorpora a pantalla di visualizazione "Dynamic Island" d'Apple, introduttu in i dispositi Pro è Pro Max di l'annu passatu. I rumuri suggerenu chì e versioni Pro è Pro Max puderanu vene cun un teleobiettivo in stile periscopiu, chì offre un zoom otticu 6x. Ancu s'ellu hè in daretu à u Galaxy S22 Ultra di Samsung, serà sempre un aghjurnamentu significativu da a generazione precedente.

Per ghjustificà l'aumentu di u prezzu potenziale, Apple hè bancariu nantu à a camera mejorata è altri miglioramenti. L'iPhone 14 Pro attualmente principia à $ 1,000, è u Pro Max à $ 1,100. L'analisti predicenu chì i mudelli di l'iPhone 15 ponu custà da $ 100 à $ 200 addiziunali, testendu a vuluntà di i cunsumatori à pagà in fronte di l'inflazione post-pandemica.

Unu di i cambiamenti maiò previsti hè a transizione à a carica USB-C, un standard assai utilizatu in parechji dispositi. I cavi di u portu Lightning d'Apple, introdotti in 2012, sò stati eliminati per via di un mandatu regulatori europeu in 2024. Sia u cambiamentu à USB-C serà limitatu à u mercatu europeu o espansione in u mondu sanu resta incerta. Tuttavia, i cavi USB-C sò digià prevalenti, facendu a transizione relativamente comoda per a maiò parte di i cunsumatori è offre una carica più veloce è una velocità di trasferimentu di dati.

In più di l'iPhone, Apple presenta tipicamente i so ultimi smartwatches in a so vitrina annuale. L'avvenimentu stabilisce ancu u stadiu per a liberazione di u novu sistema operatore, iOS 17, chì serà dispunibule cum'è scaricamentu gratuitu più tardi stu mese. L'aghjurnamentu introduverà funzioni cum'è e trascrizioni di messagi in tempu reale è l'opzione di risponde à una chjama prima chì u messagiu di voce hè finitu.

Fonti: Associated Press