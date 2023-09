Apple s'aspittava à presentà una nova linea di iPhone cù caricatore USB-C

By

Apple hà da annunzià oghje a so nova linea di iPhone, chì hè prevista per un cambiamentu da Lightning à i porti di carica USB-C. Questa mossa vene dopu à una disputa cù l'Unione Europea (UE), chì hà mandatu chì tutti i picculi dispositi, cumpresi i telefoni, devenu esse cumpatibili cù i cavi di carica USB-C à a fine di l'annu prossimu. L'UE sustene chì stu cambiamentu riducerà i rifiuti è risparmià soldi per i cunsumatori.

Apple hà digià dichjaratu chì u so cable Lightning hè più sicuru di i caricatori USB-C, chì sò digià utilizati da cumpagnie rivali cum'è Samsung. Tuttavia, a cumpagnia hè avà cumpiendu cù u requisitu di l'UE. I novi mudelli di l'iPhone sò previsti per esse presentati in l'avvenimentu Wonderlust d'Apple, chì hè tipicamente u tempu di l'annu quandu i novi iPhones sò presentati.

Questu annunziu vene in un momentu quandu Apple hè affruntatu a diminuzione di a vendita di l'iPhone per via di i prezzi più alti. I clienti sceglienu di ritardà l'aghjurnamentu à mudelli più recenti. Inoltre, a cumpagnia tratta di tensioni diplomatiche trà i Stati Uniti è a Cina. I rapporti suggerenu chì u guvernu cinese pruibisce à i servitori civili l'usu di i telefoni Apple.

L'analisti predicanu chì u cambiamentu à USB-C serà u focu principalu di l'annunziu di Apple. Yory Wurmser, Analista Principale di Insider Intelligence, crede chì l'avvenimentu d'oghje presenterà ancu novi mudelli Apple Watch è AirPod, ma l'iPhone 15 serà a versione più significativa per a cumpagnia. I pulitici di l'UE credenu chì l'intruduzioni di un caricatore cumunu simplificà a vita di l'Europeani è eliminà a necessità di caricatori obsoleti, risultatu in un risparmiu di costu di 250 milioni di euro annu per i cunsumatori.

Mentre chì certi cunsumatori ponu esse preoccupati per u cambiamentu di u cable, analisti cum'è Avi Greengart da Techsponential predicenu chì in una generazione, i cunsumatori accetteranu è adattà à u novu standard. Hè ancu previstu chì Apple aumenterà i prezzi nantu à i so mudelli Pro à fiancu à e migliure di e fotocamere è chips di l'iPhone.

A recente calata di a vendita di l'iPhone, chì rapprisenta quasi a mità di i rivenuti totali di Apple, hà suscitatu preoccupazioni. E restrizioni di u guvernu cinese à l'iPhone in l'uffizii di u guvernu è l'entità sustinute da u statu anu ancu impactatu l'azzioni di Apple è u sentimentu di u mercatu. Tuttavia, analisti cum'è Dan Ives da Wedbush crede chì Apple hà guadagnatu una parte di u mercatu significativu in Cina è anticipanu chì qualsiasi pruibizione potenziale affetterà solu una piccula frazione di a vendita prevista di iPhone in u paese.

Fonti:

- AFP

Definizione:

- Porti di carica Lightning: I porti di carica proprietarii utilizati da i dispositi Apple.

- USB-C: Un portu di carica universale chì diventa u standard di l'industria per parechji dispositi elettronici.

– Unione Europea (UE) : ​​unione pulitica è ecunomica di 27 paesi membri situati in Auropa.

- Cavi di carica USB-C: i cavi USB-C, cunnisciuti ancu cum'è USB Type-C, sò cavi riversibili capaci di trasmette u putere è e dati.