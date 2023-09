L'avvenimentu di l'iPhone di u vaghjimu d'Apple: Rumors and Leaks

By

U prossimu avvenimentu di l'iPhone di u vaghjimu di Apple, chjamatu "Wonderlust", hè assai anticipatu. L'avvenimentu hè previstu di mostrà quattru novi iPhones è un coppiu di mudelli Apple Watch. Un cambiamentu maiò chì hè prubabilmente evidenziatu hè u cambiamentu da i cavi Lightning à USB-C, in cunfurmità cù i regulamenti di l'Unione Europea.

I novi iPhones, previsti per esse chjamati iPhone 15 è iPhone 15 Pro, sò prubabilmente presentanu dimensioni di schermu simili à i so predecessori. I mudelli di primu livellu, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max, probabilmente anu schermi ProMotion cù una freccia di rinfrescante variabile di 120 Hz. Un altru cambiamentu notevuli hè l'intruduzioni di i porti USB-C, ancu s'ellu hè rumore chì solu i mudelli più altu averà una velocità di trasferimentu di dati più veloce.

Dynamic Island, u cutout di visualizazione introduttu in l'iPhone 14 Pro, hè previstu di esse trasferitu à tutti i quattru mudelli di a serie iPhone 15. Questa sezione flottante in forma di pillola nera sottu a cima di u screnu ùn solu oculta a camera frontale è u sensoru Face ID, ma mostra ancu avvisi è notificazioni in tempu reale.

In quantu à u disignu, l'iPhone 15 Pro è Pro Max ponu passà da cornici in acciaio inox à cornici di titaniu, rendenduli più forti è più ligeri. Lune più sottili sò ancu previste, ottenute per mezu di un novu prucessu di fabricazione chjamatu over-molding di pressione di bassa iniezione. A serie pro pò ancu include un Button d'Azzione, simile à l'Apple Watch Ultra, chì rimpiazzà u tradiziunale mute switch.

L'aghjurnamenti di a camera in a serie iPhone 15 sò previsti per include una nova lente periscopiu esclusivu à u mudellu Pro Max, chì permette capacità di zoom otticu megliu. Inoltre, i dispositi prubabilmente presentanu un chip più veloce di a prossima generazione, cum'è u rumored chip 3nm A17 Bionic per i mudelli Pro è Pro Max.

In quantu à l'Apple Watch Series 9, u cambiamentu hardware principale hè previstu per esse l'intruduzione di u chip S9, u primu aghjurnamentu di u processatore veru da 2020. Mentre ùn pò micca offre cambiamenti significativi, l'Apple Watch Series 9 hè sempre previstu per esse un aghjurnamentu solidu per i dilettanti di Apple Watch.

I pre-ordini per i novi mudelli iPhone sò prubabilmente cuminciati u venneri dopu à l'avvenimentu, cù a dispunibilità generale chì principia una settimana dopu. Tuttavia, vale a pena nutà chì questi novi mudelli ponu vene cun un prezzu più altu.

Fonti:

- "Engadget" di Cherlynn Low

- "Bloomberg" di Mark Gurman