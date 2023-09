Social Media Giant X presenta un novu buttone Mi piace davanti à l'avvenimentu Wonderlust d'Apple

U giant di e social media X, prima cunnisciutu cum'è Twitter, hà fattu aghjurnamenti à u so buttone Mi piace ghjustu à tempu per l'attesu avvenimentu Wonderlust d'Apple. L'avvenimentu hè stallatu per mostrà i prudutti di punta, cumprese a serie iPhone 15, a nova serie Apple Watch, è AirPods Pro cù USB-C.

U buttone Mi piace mudificatu ora si divide in pezzi simili prima di turnà in a forma di cori familiare. Questa animazione s'assumiglia assai à u video teaser publicatu da Apple per l'avvenimentu Wonderlust, suscitando speculazioni annantu à una cullaburazione potenziale trà i dui giganti tecnulugichi.

Sicondu un rapportu di Macrumors, i mudelli di metalli affissati in u video teaser d'Apple puderanu suggerisce un cambiamentu à materiale di titaniu per i mudelli iPhone 15 Pro è Pro Max. Vale a pena nutà chì Apple hà utilizatu queste animazioni distinte simili à Twitter dapoi u 2020, quandu hè statu introduttu per a prima volta durante l'avvenimentu "Time Flies". Inoltre, cum'è cù a WWDC 2023, Apple hà incorporatu un hashtag Twitter persunalizatu cù u so logu di firma per l'avvenimentu Wonderlust.

L'avvenimentu d'oghje di Apple hè previstu di svelà quattru novi mudelli di iPhone: l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max. In risposta à i regulamenti di l'UE, Apple hè rumore di passà à USB Type-C cù a serie iPhone 15. Mentre i mudelli standard di iPhone 15 ponu avè una velocità di carica limitata cù cavi certificati Apple esclusivamente, l'iPhone 15 Pro è Pro Max offrenu capacità di trasferimentu di dati più veloci.

In più di a linea di l'iPhone, Apple hà ancu pensatu di liberà l'aghjurnamenti à duie di e so linee di watch, à dì l'Apple Watch Series 9 è l'Apple Watch Ultra. Inoltre, ci sò speculazioni annantu à l'implementazione di a carica USB-C per AirPods regulari è AirPods Max in u futuru.

Fonti:

- Macrumuri