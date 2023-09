Apple presenta a data per l'avvenimentu di lanciamentu di l'iPhone 15: ciò chì aspetta

Apple hà annunziatu ufficialmente chì l'attesa serie iPhone 15 serà lanciata u 12 di settembre. Questu avvenimentu hè previstu di mostrà micca solu i novi iPhones, ma ancu altri gadgets eccitanti. Per fighjà u livestream di l'avvenimentu, i telespettatori ponu andà à u canali YouTube ufficiale di Apple o stà cunnessu à India Today Tech per l'aghjurnamenti.

Si dice chì a serie iPhone 15 vene cun aghjurnamenti significativi cumparatu cù i so predecessori. Mentre chì u disignu generale puderia esse simile cù i cambiamenti cusmetichi, ci sò previste migliorie maiò in diverse aree. Leaks suggerenu chì Apple pò aumentà i prezzi di i mudelli iPhone 15 Pro, mentre chì e versioni standard è Plus puderanu esse dispunibili à i prezzi attuali.

In termini di specificazioni, a linea di l'iPhone 15 hè pronta per offre una carica USB-C per tutti i mudelli. I mudelli Pro seranu alimentati da u chip A17 Bionic, mentre chì i mudelli standard presentanu u chip A16. Inoltre, l'utilizatori ponu aspittà schermi più grandi cù biselli più sottili in tutti i mudelli. Si dice chì l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus venenu cù a funzione "Dynamic Island", mentre chì i mudelli Pro ponu avè una finitura di titaniu elegante è una lente periscopica per capacità di zoom rinfurzate.

À l'avvenimentu, Apple hè ancu previstu di svelà l'Apple Watch Series 9, u successore di l'attuale Series 8. L'Apple Watch Ultra, cù cumpunenti aghjurnati è un novu processore S9, hè ancu anticipatu. Inoltre, ci sò speculazioni annantu à l'intruduzione di un casu di carica USB-C per AirPods Pro.

In più di u lanciu di l'iPhone 15, Apple hè prubabile di revelà u calendariu di liberazione per iOS 17 è altri sistemi operativi.

Fonti:

- Ankita Garg, India Today Tech