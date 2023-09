Avvenimentu Apple 2023: Lanciamentu è aspettative di a serie iPhone 15

In pocu ore, Apple lanciarà u so avvenimentu annuale di settembre, cunnisciutu cum'è "Wonderlust", induve di solitu presenta l'ultima generazione di iPhones è altri prudutti. Quist'annu, tutti l'ochji sò nantu à l'attesa serie iPhone 15, chì hè prevista per purtà un aghjurnamentu significativu è miglioramenti à a linea di smartphone di punta di Apple.

A serie iPhone 15 includerà l'iPhone 15 standard, l'iPhone 15 Plus più grande, è i mudelli premium - iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max. I mudelli standard sò previsti per una dimensione di schermu di 6.1-inch, mentre chì i mudelli Plus anu un display più grande di 6.7-inch. Un cambiamentu notevuli in tutti i mudelli iPhone 15 hè u cambiamentu da u portu Lightning à u portu USB-C, chì offre à l'utilizatori più flessibilità in a cunnessione.

I mudelli Pro, cum'è di solitu, veneranu cù funzioni premium è un prezzu più altu. Si dice chì anu un disignu più slim cù lune curve è un chassis di titaniu invece di l'acciaio inox. Ci puderia ancu esse un buttone "mutu" riprogettatu chì pò serve cum'è un buttone d'Azzione, inspiratu da l'Apple Watch Ultra.

Sottu u cappucciu, l'iPhone 15 Pro è Pro Max sò previsti per esse alimentati da u chip A3 di 17 nanometri aghjurnatu, promettendu velocità più veloci è efficienza mejorata. Inoltre, i mudelli Pro puderanu include una lente di camera telephoto rinfurzata per capacità fotografiche superiori.

I dettagli di i prezzi per a serie iPhone 15 restanu incerti, ma ci sò speculazioni di un potenziale aumentu di u prezzu cumparatu cù a generazione precedente. L'analista Jeff Pu predice chì l'iPhone 15 Pro puderia principià da $ 1,099, mentre chì altre fonti suggerenu un aumentu di $ 100 per i dui mudelli Pro, situendu l'iPhone 15 Pro trà $ 1,099 è $ 1,199, è u Pro Max trà $ 1,199 è $ 1,299.

U lanciamentu di a serie iPhone 15 vene in un momentu sfide per l'industria di i telefoni intelligenti, cù una recente calata di vendite. A vendita di smartphones d'Apple hè diminuita di 2.4 per centu in l'ultimu trimestre, ma a cumpagnia hà per scopu di rinvià l'interessu di i cunsumatori cù e funzioni è l'aghjurnamenti convincenti di a nova linea. Questi includenu a tecnulugia Dynamic Island, una rimozione potenziale di a tacca icònica, è avanzamenti innovatori di a camera cum'è una lente periscopiu per l'iPhone 15 Pro Max.

Cù l'avvenimentu Apple à poche ore di distanza, i dilettanti di a tecnulugia è i cunsumatori anticipanu ansiosamente a presentazione ufficiale di a serie iPhone 15 è altri annunzii eccitanti. Stay tuned for more updates on Apple's Wonderlust event.

