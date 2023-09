Apple annunzià novi mudelli di iPhone è più à l'eventu Keynote

Apple si prepara à revelà a so ultima linea di mudelli iPhone durante u so avvenimentu di apertura assai attesu, intitulatu "Wonderlust". L'avvenimentu hè previstu per u marti à 10 AM PT è serà trasmessu in diretta per u publicu in u mondu sanu. À fiancu à i novi iPhones, Apple pò ancu svelà un novu Apple Watch è furnisce l'aghjurnamenti nantu à a prossima cuffie Vision Pro VR.

I rumuri suggerenu chì Apple introduverà quattru mudelli di iPhone di prossima generazione: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max. In particulare, i mudelli "Pro" sò previsti per avè un cambiamentu da frames in acciaio inox à frames di titaniu più ligeri è potenzalmenti più sottili. Mentre ci sò speculazioni nantu à cumu si averà, i dettagli seranu tenuti sottu à a cunferenza finu à a cunferenza.

Un cambiamentu significativu chì Apple hà prubabilmente annunzià hè u cambiamentu da u so portu Lightning patentatu à u portu USB-C più largamente aduttatu. Stu cambiamentu hè guidatu da i regulamenti di l'UE è puderia avè implicazioni per cumu i futuri cumpratori di l'iPhone s'impegnanu cù i so dispositi. Resta à vede cumu Apple presentarà è ghjustificà stu cambiamentu à i so clienti.

In più di a rivelazione di l'iPhone, Apple pò piglià l'oppurtunità di svelà una nova iterazione di l'Apple Watch. A cumpagnia hà una storia di rinfrescamentu di u so famosu dispositivu wearable annantu à una basa annuale, anche se i dettagli riguardanti u novu Apple Watch sò sempre scarsi.

Inoltre, Apple puderia toccà brevemente u Vision Pro, u so auriculare di realtà virtuale assai attesu. Cù l'avvenimentu di l'iPhone attirà una quantità significativa d'attenzione, ùn saria micca surprisante chì Apple furnissi l'aghjurnamenti nantu à u prugressu di Vision Pro prima di u so lanciu previstu l'annu prossimu.

Per fighjà u livestream di l'avvenimentu principale, i telespettatori ponu accede direttamente à u situ web ufficiale di Apple o attraversu YouTube. L'avvenimentu serà dispunibule nantu à u live stream di YouTube, è l'app Apple TV mostrarà l'avvenimentu in diretta è ancu quelli precedenti per quelli chì preferanu aduprà Apple TV.

Cù l'imminente svelazione di novi mudelli di iPhone, l'aghjurnamenti potenziali di l'Apple Watch, è insights in u sviluppu di l'auriculare Vision Pro VR, l'avvenimentu principale d'Apple prumette una vetrina eccitante di l'ultime innovazioni è offerte di a cumpagnia.

