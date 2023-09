Apple annunzià i novi mudelli iPhone è l'aghjurnamenti potenziali à Apple Watch è Vision Pro à l'eventu Keynote

Apple hà da svelà a so ultima linea di mudelli iPhone durante u so prossimu avvenimentu "Wonderlust". U giant tech hè rumore di presentà a prossima generazione di iPhones, cumprese l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max. Eccitingly, Apple pò optà per frames di titaniu invece di l'acciaio inossidabile per i so mudelli "Pro", risultatu in i dispositi più ligeri è i schermi potenzialmente più sottili. Mentre l'apparenza esatta resta scunnisciuta, a cunferenza di Apple darà a prima vista di sti novi disinni.

In risposta à i regulamenti di l'UE, Apple hè ancu previstu di rimpiazzà u so portu Lightning patentatu cù u portu USB-C più standard. Stu cambiamentu presenta una opportunità interessante per Apple per affruntà cumu pensa à navigà in questu cambiamentu è cumu i cunsumatori risponderanu à questa alterazione.

À fiancu à i mudelli di l'iPhone, Apple pò piglià l'oppurtunità di presentà una nova iterazione di l'Apple Watch. Storicamente, a cumpagnia rinfriscà a so linea di smartwatch annantu à una basa annuale, anche se i dettagli specifichi chì circundanu l'aghjurnamenti potenziali per l'Apple Watch di questu annu restanu scarsi.

Inoltre, Apple puderia discutiri di a Vision Pro durante l'avvenimentu principale. Mentre chì l'infurmazione limitata hè dispunibule, a cumpagnia anticipa lancià u so auriculare di realtà virtuale, u Vision Pro, in l'annu à vene. In cunsiderà l'attenzione significativa guadagnata da l'avvenimenti di l'iPhone d'Apple, ogni insight spartutu in quantu à a Vision Pro senza dubbitu alimentarà l'anticipazione per stu pruduttu imminente.

Per quelli ansiosi di fighjà l'avvenimentu, Apple trasmette in diretta a keynote in YouTube, induve i telespettatori ponu accede à u livestream direttamente in questa pagina. L'utilizatori di Apple TV ponu ancu unisce à l'eccitazione lanciando l'app TV è localizendu a sezione "Apple Special Event" per fighjà l'avvenimentu in diretta o rivisite i keynotes passati. In alternativa, l'individui senza Apple TV o una preferenza per YouTube ponu affidà à a sezione Apple Events di u situ web Apple per trasmette in diretta l'avvenimentu in u so navigatore preferitu, cumprese Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge è Google Chrome.

In generale, l'avvenimentu principale di Apple prumette di furnisce una serie di annunzii eccitanti, mostrendu l'ultimi mudelli d'iPhone, l'aghjurnamenti potenziali à l'Apple Watch, è insights in l'attesa Vision Pro.

Definizione:

- Portu Lightning: Un portu di cunnessione propiu sviluppatu da Apple per i so dispositi mobili.

- Port USB-C: Un connettore standard largamente utilizatu chì permette un trasferimentu di dati più veloce è capacità di carica.

- Frames Titanium: U cumpunente strutturale chì circundava i bordi di l'iPhone, chì in questu casu seria cumpostu di titaniu, chì offre durabilità è riduzzione di pesu potenziale.

