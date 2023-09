Apple si prepara à svelà a so ultima linea di iPhones durante u so attesu avvenimentu "Wonderlust". L'avvenimentu hè previstu di fà u marti à 10 AM PT, è l'amatori di Apple in u mondu puderanu fighjà l'annunziu in diretta.

Sicondu i rumuri, u giant tech hè previstu di presentà quattru novi mudelli di iPhone: l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max. In particulare, ci hè speculazione chì i mudelli "Pro" ponu esse un quadru di titaniu invece di l'acciaio inox. Stu cambiamentu puderia risultatu in i dispositi più ligeri è i schermi potenzialmente più sottili, offrendu à l'utilizatori una sperienza iPhone visualmente distinta.

Inoltre, Apple hà da rispettà i regulamenti di l'UE rimpiazzendu u so portu Lightning patentatu cù u portu USB-C più utilizatu. Resta da vede cumu Apple presentarà sta transizione è cumu i clienti risponderanu à u cambiamentu.

In più di a linea iPhone, Apple pò ancu svelà una nova iterazione di u so popular Apple Watch. A cumpagnia generalmente aghjurnà u so dispositivu portabile annu, ancu s'è i dettagli nantu à u novu Apple Watch sò scarsi à questu tempu.

L'avvenimentu principale pò ancu furnisce una piattaforma per Apple per discutiri brevemente u so prossimu Vision Pro, una cuffie di realtà virtuale (VR) assai anticipata chì deve esse liberata l'annu prossimu.

Per fighjà u live streaming di l'avvenimentu, i telespettatori ponu sintonizà direttamente nantu à sta pagina, postu chì Apple trasmetterà a cunferenza in YouTube. L'utilizatori di Apple TV ponu accede à l'app TV è navigà à a sezione "Apple Special Event" per trasmette l'avvenimentu in diretta o riguardà l'avvenimenti precedenti. Inoltre, quelli chì ùn anu micca un Apple TV o chì preferiscenu micca aduprà YouTube ponu trasmette in diretta l'avvenimentu attraversu a sezione Apple Events in u situ ufficiale di Apple. Stu video feed hè cumpatibile cù tutti i principali navigatori, cumpresi Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge è Google Chrome.

