Serie iPhone 15: prezzu, aghjurnamenti è rumuri

Apple hè pronta à svelà a so linea iPhone 15 à l'avvenimentu "Wonderlust" oghje, è numerosi fughe è rumuri sò apparsu in quantu à i prezzi di i mudelli iPhone 15 Pro. Sicondu sti fonti, i mudelli iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max vederanu un aumentu significativu di i prezzi cumparatu cù i mudelli di l'annu passatu. L'iPhone 15 Pro Max hè previstu di avè u prezzu più altu.

I rumuri suggerenu chì i mudelli di vaniglia iPhone 15 è iPhone 15 Plus seranu lanciati à u listessu prezzu di i so predecessori, ma certi rapporti indicanu chì pò esse un aumentu di prezzu marginale. Per d 'altra banda, si dice chì l'iPhone 15 Pro Max riceve u più forte aumentu di u prezzu à fiancu à l'aghjurnamentu più grande, chì include una lente di camera in stile periscopiu è un chassis di titaniu.

A nova infurmazione da Macrumors suggerisce chì ùn ci sarà micca un aumentu di prezzu per i mudelli iPhone 15 non-pro. U mudellu di basa di l'iPhone 15 hè previstu di principià da $ 799, u listessu prezzu di l'iPhone 14 l'annu passatu. In l'India, u prezzu di u mudellu di basa hè statu stabilitu à Rs 79,900, è hè prubabile di mantene u listessu annu.

Si dice chì i mudelli di l'iPhone 15 Pro presentanu aghjurnamenti di disignu cum'è lune più sottili è curve, è ancu un novu quadru di titaniu per rimpiazzà u chassis in acciaio inox. Ci sò rumuri di un buttone "mutu" riprogettatu chì puderia serve cum'è un buttone d'Azzione simili à l'Apple Watch Ultra. Stu cambiamentu pò rimpiazzà u buttone di toggle laterale vistu in generazioni precedenti di iPhones.

L'iPhone 15 Pro hè previstu di vede un aumentu di u prezzu di $ 100, à partesi da $ 1099 in i Stati Uniti. Questu puderia purtà à un aumentu di u prezzu di almenu Rs 10,000 in India. Si dice chì l'iPhone 15 Pro Max super-premium hà u più altu aumentu di u prezzu, cù un prezzu di partenza pussibule di $ 1299 in i Stati Uniti.

Fonti:

- Macrumuri

- Spigen, famosu fabricatore di casi iPhone