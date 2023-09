Ciò chì aspetta (è micca aspittà) da l'avvenimentu Wonderlust d'Apple

By

Oghje hè l'attesu avvenimentu Apple induve u giant tecnologicu svelarà a so prossima generazione di iPhones. Mentre chì ci sò stati rumuri di altri prudutti chì sò stati lanciati, hè previstu chì Apple fucalizza principalmente nantu à i so novi iPhones. Quattru iPhones sò previsti per esse presentati - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, è iPhone 15 Pro Max. Inoltre, altri prudutti cum'è Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, è AirPods Pro 2nd Generation cù un novu portu USB Type-C ponu ancu fà apparizione.

Tuttavia, ci sò certi prudutti chì ùn sò micca prubabilmente lanciati oghje. Unu di questi hè u rumore iPhone 15 Ultra, chì era previstu di avè funzioni premium chì superanu e varianti Pro. Un altru pruduttu chì ùn pò micca esse svelatu hè l'Apple Watch X, chì hè statu speculatu per celebrà u 10th anniversariu di l'Apple Watch cù funzioni cum'è un display MicroLED è un monitor di pressione di sangue. Hè cresce chì u Watch X hè sempre in sviluppu è ùn serà micca prontu per questu avvenimentu.

Ci sò ancu rumuri di Macs alimentati da M3, cumpresu un iMac, MacBook Air è MacBook Pro, ma questi dispositi ùn sò micca previsti per esse lanciati sta sera. Invece, i rapporti suggerenu chì Apple li puderà presentà in uttrovi per mezu di un comunicatu di stampa invece di un avvenimentu di lanciamentu dedicatu.

In quantu à l'iPad, l'iPad Pros M3-powered è un novu iPad Air 6 si dicenu chì sò in l'opere, ma hè improbabile chì seranu presentati à l'avvenimentu Wonderlust. I rumuri suggerenu chì l'iPad Air 6 puderia esse liberatu u mese prossimu per mezu di un comunicatu di stampa.

Mentre chì i novi AirPods Pro 2nd Generation cù un portu USB Type-C sò previsti per debutà, ùn ci saranu micca cambiamenti significativi cumparatu cù u mudellu attuale. Altre varianti di l'AirPods, cum'è l'AirPods Pro 3, l'AirPods Max 2 è l'AirPods 2 cù USB Type-C, ùn sò micca previsti per esse annunziati sta sera.

In cunclusione, l'avvenimentu Apple Wonderlust hè previstu di fucalizza principalmente nantu à a nova linea di iPhone, cù alcuni prudutti supplementari cum'è Apple Watch Series 9 è AirPods Pro 2nd Generation. Altri prudutti rumore cum'è l'iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, Macs alimentati da M3, novi iPads è mudelli AirPods supplementari ùn sò micca prubabilmente svelati in questu avvenimentu.

Definizione:

- Port USB Type-C: Un cunnessu universale chì pò esse usatu per a carica è u trasferimentu di dati nantu à parechji dispositi.

- Display MicroLED: Una tecnulugia chì usa LED microscòpichi per creà un display d'alta risuluzione cun cuntrastu megliu è efficienza energetica.

