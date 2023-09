Apple presenta u novu Apple Watch Series 9 cù Funzioni Enhanced

By

Apple hà tenutu u so avvenimentu assai attesu oghje, introducendu una gamma di novi offerte di hardware. U puntu culminante di l'avvenimentu hè stata a presentazione di l'ultima aghjunta à a so linea portabile, l'Apple Watch Series 9.

U novu smartwatch hè alimentatu da u chip S9 di punta, chì vanta un aumentu di u 60% in u rendiment è una GPU 30% più veloce cumparatu cù u so predecessore. Deidre Caldbeck, direttore di Apple Watch Product Marketing, hà chjamatu u "chip di watch più putente di sempre".

Una di e migliorie chjave in a Serie 9 hè a dittatura rinfurzata, chì hè stata rinfurzata finu à u 25%. Questa migliione farà cumandamenti di voce è interazzione cù Siri ancu più fluide per l'utilizatori.

A Serie 9 introduce parechje funzioni novi eccitanti. L'utilizatori ponu avà accede à e dati di salute cù Siri, chì permettenu un monitoraghju conveniente di a so fitness è u so benessere. Un'altra funzione chjamata Name Drop permette à l'utilizatori di sparte infurmazioni persunali cù altri utenti vicini chì anu ancu un Apple Watch Series 9. Inoltre, a funzione Double Tap permette à l'utilizatori di cuntrullà e funzioni di l'orologio toccu u dito indice è u pollice nantu à a manu chì portanu a manu. fighjulà.

Apple hà ancu radduppiatu a luminosità di a visualizazione, assicurendu una visibilità mejorata ancu in u sole luminoso. Un altru aghjuntu praticu hè a capacità di ping u vostru iPhone direttamente da u watch, facendu più faciule per localizà u vostru telefunu quandu manca.

In altre nutizie, ci sò stati speculazioni è suggerimenti chì l'ultimu iPhone vene equipatu cù un cunnessu USB-C. Mentre chì questu ùn hè micca statu cunfirmatu ufficialmente, fonti di supply chain è rapporti recenti suggerenu chì Apple puderia fà u cambiamentu. Stu cambiamentu sbloccarà una velocità di carica più veloce è una cumpatibilità mejorata cù altri dispositi USB-C.

Questi annunzii eccitanti da l'avvenimentu di Apple mostranu u so impegnu à spinghje i limiti di a tecnulugia, furnisce prudutti innovatori chì migliurà l'esperienza di l'utilizatori.

