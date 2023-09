Apple Event 2023: iPhone 15, Apple Watch 9, AirPod Pro 2, è Più

In u prossimu avvenimentu di lanciamentu di Apple in 2023, Apple hà da annunzià l'attesa serie iPhone 15, inseme cù l'Apple Watch 9 è l'AirPod Pro 2. Questu avvenimentu hè previstu per esse un spettaculu spettaculare di l'ultime innovazioni da Apple.

A serie iPhone 15 includerà quattru mudelli novi, cumprese l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus. Si dice chì questi smartphones presentanu u display Dynamic Island, chì hè statu introduttu prima in l'iPhone 14 Pro Max. Inoltre, i mudelli iPhone 15 ponu vene cun una camera principale di 48 MP è miglioramenti in a tecnulugia di sensori. A carica USB-C hè prevista per esse una funzione standard in tutti i mudelli iPhone 15, è seranu alimentati da u chipset A16 Bionic. I prezzi per l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus sò previsti da 799 $ è 899 $, rispettivamente.

Inoltre, Apple hè ancu previstu di svelà l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max. Si dice chì questi mudelli Pro venenu cù un chipset A17 Bionic è un prucessu 3nm, chì aumenterà ancu e so capacità di rendiment. Puderia ancu esse un aumentu di e dimensioni di a bateria per i mudelli Pro. Inoltre, si dice chì u buttone mute hè rimpiazzatu cù un buttone d'azzione. A versione Pro Max di l'iPhone 15 hè prevista di presentà una camera periscopiu, chì furnisce capacità di zoom rinfurzate. A causa di una dumanda più alta, questi mudelli Pro sò previsti per vene cun un aumentu di prezzu cumparatu cù e versioni precedenti.

À fiancu à i novi iPhones, Apple introducerà ancu l'Apple Watch 9, l'ultima iterazione di u so pupulare smartwatch. Sfurtunatamente, ci hè una infurmazione limitata dispunibule annantu à l'Apple Watch 9 in questu mumentu.

Infine, Apple hè pronta à liberà l'AirPod Pro 2, u successore di u so AirPod Pro assai successu. L'AirPod Pro 2 hè previstu di purtà megliurà in a qualità di u sonu, a vita di a bateria è u rendiment generale.

Tutti sti prudutti novi eccitanti seranu svelati à l'eventu Apple in 2023, marchendu un'altra tappa in l'impegnu cuntinuu di Apple à l'innuvazione è a tecnulugia.

Fonti: AFP, Unsplash