Abbracciate u vaghjimu à Apple Days è Market To Go in a valle di Lehigh

Preparate à accoglie a stagione di vaghjimu in a valle di Lehigh à u prossimu festival Apple Days urganizatu da i Musei è Siti Storichi di Betlemme. Stu festival di caduta si farà à a scenica Burnside Plantation u sabbatu è dumenica da 10 ore à 5 ore.

Apple Days offre una gamma di attività è attrazioni per i visitori di tutte l'età. Da cibi diliziosi è dolci à musica live è manifestazioni storichi, ci hè qualcosa per tutti. I participanti ponu ancu prufittà di passeggiate in pony è diverse attività per i zitelli.

Quist'annu, Apple Days presenta alcune novi aghjunte eccitanti à u festival. Per a prima volta, anu da organizà un Torneo Cornhole u sabbatu. I participanti ponu formà una squadra di dui persone è cumpete per una chance di vince. Inoltre, l'amatori di l'animali ponu riunite intornu è fighjà cum'è i porchi adorabili creanu opere d'arte culurite. I quadri "Pigcasso", dispunibuli per compra, facenu souvenir unichi.

I visitori ponu ancu unisce à a celebrazione di u 275th Birthday Party di Burnside. Aiutate à preparà per una festa d'anniversariu à tema coloniale participendu à travaglii cum'è lavà a robba, cucini i dolci d'anniversariu è mette a tavola.

In più di l'attività di u festival, i Musei è Siti Storici di Betlemme offre una opportunità per i ghjovani artisti di participà à un cuncorsu di cuncepimentu di logu Apple Days. U disignu vincitore creatu da un studiente in i gradi 3-6 serà prisentatu in tutte e prumuzioni di marketing per Apple Days 2024.

I biglietti d'ingressu per Apple Days sò dispunibili per a compra, cù sconti per pre-ordine. L'ingressu generale hè $ 10 prima di u sabbatu è $ 12 u ghjornu di l'avvenimentu. I zitelli (4-17) ponu entre per $ 5. I pacchetti di famiglia sò ancu dispunibili, cù pacchetti di un ghjornu à u prezzu di $ 25 (per dui adulti è dui zitelli) è pacchetti di dui ghjorni à $ 30 (validu per u sabbatu è u dumenica). Per quelli chì anu interessatu à tastà birrerie lucali, i pass Apple Brewery Tent ponu esse acquistati per $ 25 prima di u sabbatu è $ 27 u ghjornu di l'avvenimentu.

Sè vo site in brama di dessert, pudete pre-ordine è coglieli u venneri à Market to Go. Tuttavia, se pigliate i dessert pre-ordinati u sabbatu o dumenica, l'ingressu à u festival hè necessariu.

U parcheghju in i terreni di u festivale hè limitatu, per quessa, hè cunsigliatu di parcheghju à u Moravian University Lot in u latu est di Monocacy Creek è pigliate a corta caminata à u festival. U serviziu di navetta hè dispunibule da Nitschmann Middle School à Burnside Plantation per quelli chì preferiscenu micca guidà.

Assistendu à Apple Days, ùn solu vi passà un bellu tempu, ma ancu sustenerete i Musei è i Siti Storici di Betlemme in a so missione di priservà 20 punti di riferimentu storichi in Betlemme. Inoltre, cuntribuiscerete à l'ecunumia lucale supportendu a valle di Lehigh è l'imprese regiunali.

Per i biglietti è più infurmazione, visitate historicbethlehem.org.

Fonti:

Musei è siti storici di Betlemme.